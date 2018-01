2018-01-27 18:52:44.0

FC Augsburg Marwin Hitz zum Spiel: "Wir haben uns mehr erhofft"

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte sich der FC Köln sehr stark. Erst kurz vor Spielende gelang dem FC Augsburg durch Caiuby das Tor zum 1:1-Ausgleich. Die Stimmen zum Spiel.

Lange sah es am Samstag nach dem vierten Sieg in Serie für den FC Köln aus: In der ersten Halbzeit traf Milos Jojic mit einem Freistoß zum 1:0. Erst in der zweiten Halbzeit zog der FC Augsburg ran - und schaffte den Ausgleich: Caiuby köpfte 13 Minuten vor Spielende zum Punktgewinn. Sind die Spieler mit ihrer Leistung zufrieden? Lesen Sie hier die Stimmen:

Manuel Baum: „Wir hatten vielleicht das schwierigste Spiel an diesem Spieltag, denn in Köln herrscht riesige Euphorie. Wir haben in der ersten Halbzeit defensiv gut gestanden, aber im Spiel nach vorne zu viele einfache Fehler gemacht. Nach der Pause haben wir uns dann einige gute Möglichkeiten erspielt, sind quasi „all-in“ gegangen und haben uns mit einem Punkt belohnt. Es gibt aber auch noch einiges auszuarbeiten. Wobei man auch klar sagen muss, dass es der Gegner richtig gut gemacht hat.“

ANZEIGE

Caiuby: „Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit waren wir auch besser in den Zweikämpfen und wir wissen, dass wir immer in der Lage sind, auch nach einem Rückstand zu punkten. Nach so einem Spiel, ist ein Punkt in Ordnung.“

Marwin Hitz: „Wir sind schwer ins Spiel reingekommen, weil Köln eben mit breiter Brust und Euphorie nach drei gewonnenen Spielen aufgetreten ist. Nach dem Rückstand sind wir aber immer positiv geblieben, weil wir wussten, dass eine Situation das Spiel kippen lassen kann. Jeder wollte, aber wir waren etwas zu ungenau im Aufbau und oft eine Fußspitze zu spät. Wir haben uns mehr erhofft, aber wenn man ehrlich ist, war nicht mehr drin.“

Manuel Baum: Trainer des FC Augsburg 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Baum wird 1979 in Landshut geboren, später studiert er Sportwissenschaften in München.



Er spielt in seiner Jugend als Torwart beim TSV 1860 München.



Es folgen acht Jahre beim FC Ismaning und zwei Jahre beim FC Unterföhring.



Danach beginnt Baum seine Trainerlaufbahn bei der SpVgg Unterhaching. Von dort wechselt er nach Augsburg.



Er eignet sich großes Fachwissen vor allem in den Bereichen Taktik, Training und Jugendarbeit an.



Ab Juli 2014 ist Baum Cheftrainer und Verantwortlicher für alle Altersklassen im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FCA.



Baum verpflichtet Ex-Nationalspieler Christian Wörns, als das U23-Team im Dezember 2015 hochgradig abstiegsgefährdet ist.



Mit Wörns als Trainer gelingt der Mannschaft in letzter Minute der Klassenerhalt.



Mittlerweile ist Christian Wörns als Trainer des FCA II zurückgetreten.



Unter Trainer Baum spielt der FCA eine starke Bundesliga-Saison 2017 / 2018.

Daniel Baier: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil oft ein kleiner Tick gefehlt hat. Aber nach einem Rückstand, noch einen Punkt zu holen, zeichnet uns auch aus.“

Stefan Ruthenbeck: „Die Mannschaft hat alles gegeben und wurde von den Fans großartig unterstützt. Augsburg hat gut verteidigt, wir hatten trotzdem einige Möglichkeiten. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war es noch in Ordnung, dann hat Augsburg mit einigen Wechseln aber Druck gemacht und wir hatten Glück bei einigen brenzligen Situationen.

Quelle: FC Augsburg

Lesen Sie auch: Leihgeschäfte: Diese FCA-Profis spielen jetzt für andere Vereine