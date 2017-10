2017-10-29 14:37:56.0

FC Augsburg Mit Danso und Khedira: Mit dieser Elf will der FCA in Bremen punkten

FCA-Trainer Manuel Baum setzt gegen Werder auf bewährte Kräfte. Einige Fans haben es wegen der Wetterlage nicht rechtzeitig in den Norden geschafft.

Die Aufstellung des FC Augsburg für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen ist veröffentlicht. Demnach verzichtet Trainer Manuel Baum auf große Überraschungen. Michael Gregoritsch scheint nach dem Treffer gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende einen Stammplatz innezuhaben. Der einzige Neue im Vergleich zum vergangenen Spieltag ist Marcel Heller, er ersetzt Jonathan Schmid auf der rechten Seite.

Die Aufstellung in der Übersicht:

Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - Baier, Khedira - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason.

Auf der Bank nehmen Luthe, Callsen-Bracker, Schmid, Koo, Kacar, Ji und Thommy platz.

Bei Werder Bremen ist Stürmer Max Kruse zurück in der Startelf. Nach dem 1:0-Sieg unter der Woche im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim will Bremen nun auch den ersten Sieg in der Bundesliga erreichen.

Viele FCA-Fans haben Probleme, nach Bremen zu kommen, weil zahlreiche Zugverbindungen gestrichen wurden. Laut dem FCA-Fanbeauftragten Markus Wiesmeier mussten etwa 100 bis 150 Fans ihre Rückreise antreten, bevor sie überhaupt in der Hansestadt angekommen waren. Der FCA-Fanzug musste sogar in Nürnberg umdrehen. Andere Fans strandeten in Fulda. Insgesamt sind 600 Karten für den Auswärtsblock der Augsburger verkauft worden.

Auf das Spiel in Bremen scheint das Unwetter keinen Einfluss zu haben. Wie mehrere FCA-Fans, die es rechtzeitig geschafft haben, berichten, herrscht in Bremen gutes Wetter. Dagegen wurde das Duell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig um zweieinhalb Stunden verschoben. Wie die Sachsen am Sonntagvormittag mitteilten, wird die Partie erst um 16 Uhr statt um 13.30 Uhr beginnen. eisl

