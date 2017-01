2017-01-31 13:37:10.0

FC Augsburg Moritz Leitner: Letzte Ausfahrt Augsburg

Moritz Leitner war einer der talentiertesten Fußballer Deutschlands. Jetzt kämpft er um seine Karriere. Der FC Augsburg könnte der richtige Schritt sein - wenn sich Leitner ändert. Von Tilmann Mehl

Moritz Leitner ist ein ausgezeichneter Fußballer. In seinen besten Momenten erinnert er an Bayerns Spielgestalter Thiago. Leitners ausgezeichnete Technik sorgte dafür, dass sich Borussia Dortmund seine Dienste sicherte, als er erst 18 Jahre alt war. Durchgesetzt hat sich Leitner allerdings auf höchster Ebene noch nie.

Nicht bei Borussia Dortmund, nicht beim VfB Stuttgart und auch zuletzt nicht bei Lazio Rom, wo er im vergangenen halben Jahr nur auf zwei Kurzeinsätze kam. Jetzt wechselt er zum FC Augsburg. Dort hat man immer noch gute Erinnerungen an den Mittelfeldspieler. In der Saison 2010/11 war er für eine halbe Saison von Dortmund an den damaligen Zweitligisten ausgeliehen, absolvierte einige gute Spiele.

Nachdem der Körper Jan Moraveks wieder einmal streikt, erinnerten sich die Augsburger an Leitner. Sie suchten einen Mittelfeldspieler, der das eigene Spiel strukturiert. Leitner nahm diese Rolle bei seinen bisherigen Stationen schon mehrmals ein. Armin Veh und Thomas Schneider vertrauten ihm das Spiel des VfB an. Beide gelten als Verfechter von Offensivfußball. Erfolg hatten sie in Stuttgart mit Leitner allerdings nicht. Huub Stevens konnte mit Leitner hingegen wenig anfangen. Für den Defensivverfechter brachte sich Leitner nicht genug ins Defensivspiel ein.

Zwischenmenschliche Probleme mit Adrion und Stevens

Zudem passte es menschlich nicht zwischen dem knorrigen Stevens und Leitner, der ein rundherum stimmiges Umfeld braucht. Auch mit dem ehemaligen U21-Coach Rainer Adrion passte es nicht. Er verbannte ihn einst aus dem EM-Kader.

In Augsburg will Manuel Baum seine Mannschaft mutig nach vorne spielen lassen. Leitner kommt das entgegen. Allerdings verlangt Baum auch ein hohes Maß an taktischem Verständnis von seinen Spielern sowie ein konsequentes und aggressives Zweikampfverhalten bei Ballverlusten. In der taktisch geprägten italienischen Liga scheiterte Leitner zuletzt.

Für ihn ist der Wechsel zum FC Augsburg die letzte Möglichkeit, sich doch noch in der ersten Bundesliga zu etablieren. Setzt er sich auch hier nicht durch, bleibt nur noch ein Wechsel in eine unterklassige Liga. Um sich beim FCA durchzusetzen, muss der 24-Jährige allerdings sein Spiel anpassen. Die Augsburger sind nicht auf ihn angewiesen. Fügt er sich in das Spiel so ein, wie es sich Baum vorstellt, ist Leitner eine Verstärkung. Verzichtet er allerdings auch weiter in entscheidenden Situationen auf die notwendige Konsequenz, wird er auch hier scheitern.

Daniel Baier, Raul Bobadilla und auch Marwin Hitz sind aber Beispiele dafür, dass der FCA eine gute Adresse ist für Spieler, die sich an anderer Stelle nicht durchsetzen konnten.