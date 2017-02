2017-02-13 16:16:03.0

FC Augsburg Nach Zusammenstoß: Marwin Hitz trainiert abseits der Mannschaft

FCA-Keeper Marwin Hitz absolviert nach dem Zusammenstoß im Mainz-Spiel sein Programm abseits der Mannschaft.

Die Niederlage gegen den FSV Mainz 05 war für Augsburgs Torwart Marwin Hitz doppelt schmerzhaft: Einerseits, weil der Keeper und seine Vorderleute beim 0:2 gegen Mainz leer ausgingen. Besonders unangenehm war für Hitz aber auch das Zusammentreffen mit Mainz-Stürmer Jhon Cordoba in der 59. Minute: Nach der Kollision mit dem Stürmer handelte sich Hitz eine gelbe Karte ein und verschuldete so einen Elfmeter (→ Hier lesen Sie die Einzelkritik). Der Zusammenstoß hatte für den Schweizer Nationaltorhüter noch Spätfolgen: Am Montag trainierte er abseits der Mannschaft und absolvierte ein individuelles Programm.

Laut dem Verein ist dies eine reine Vorsichtsmaßnahme. Schon am Dienstag soll Hitz wieder in das reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Hitz hatte sich bei dem Zusammenprall eine blau schimmernde Beule zugezogen, konnte die Partie aber zu Ende spielen. Unter dem Strich stand damit, wie so oft bei Auswärtsspielen in Mainz, eine Niederlage für den FC Augsburg zu Buche.

Im nächsten Bundesliga-Heimspiel erwartet der FC Augsburg am Freitagabend Bayer Leverkusen. In dem Spiel geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um einen Eintrag in die Geschichtsbücher: Bislang sind in der Historie der Fußball-Bundesliga exakt 49.999 Tore gefallen, der nächste Treffer stellt damit die Jubiläumsmarke Nummer 50.000 dar. Hitz wird alles dafür tun, damit ein Augsburger dieses Tor schießen wird. (AZ) Schießt ein Augsburger den Jubiläumstreffer?