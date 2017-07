2017-07-10 12:26:38.0

Trainingslager Ohne Parker und Stafylidis: FCA trainiert nach Pause wieder

Worauf die Schwerpunkte bei der ersten Einheit der Woche lagen und wer noch nicht am Training des FC Augsburg teilnehmen konnte. Von Robert Götz

Bei tiefhängenden Wolken und angenehmen 22 bis 23 Grad absolvierten am Montagvormittag die Spieler des FC Augsburg die erste Trainingseinheit nach ihrem freien Tag. Ein Gewitter hatte am Sonntagabend für eine kleine Abkühlung gesorgt und die schwüle Luft aus dem Vinschgau vertrieben.

Noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten Shawn Parker (Erkältung) und Konstantinos Stafylidis (Rückenprobleme). Parker und Stafylidis liefen Runden und machten Stabilisations- und Koordinationsübungen. Wieder mit dabei bei der ersten Einheit der neuen Woche war Daniel Baier, der zusammen mit Alfred Finnbogason am Samstag noch pausiert hatte. Der isländische Stürmer wird nach seiner langen Verletzungspause dosiert belastet, soll aber am Dienstag wieder einsteigen.

Überraschend: Neuzugang Rani Khedira nicht unter ersten 22 Spielern

Am Vormittag lag das Hauptaugenmerk auf einem Spiel 11:11. Schwerpunkt war das aggressive Pressing im 4-2-3-1-System beim gegnerischen Ballbesitz in der Aufbauzone und das schnelle Umschalten. Was überraschte: Neuzugang Rani Khedira war nicht unter den ersten 22 Spielern. Das „A-Team“ bildeten die zehn Feldspieler Vergaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Max – Moravek, Baier – Heller, Gregoritsch, Caiuby – Bobadilla. Das „B-Team“ bestand aus Framberger, Kacar, Janker, Scherzer – Leitner, Koo – Cordova, Usami, Teigl – Ji. Wie Trainer Baum seinen Kader verteidigt, lesen Sie hier.

Wenn nur noch die Wasserbar hilft: Der FCA im... Auch in Mals klettern die Temperaturen. Am Rande des Trainingsplatzes wartet eine Wasserbar auf die Spieler. Foto: Klaus Rainer Krieger

Am Sonntag war der Trainingsplatz verwaist geblieben. Nur Stafylidis hatte ein paar Laufrunden auf der Tartanbahn absolviert. Ansonsten hatte Trainer Manuel Baum seiner Mannschaft nach drei anstrengenden Tagen mit jeweils zwei Einheiten bei hohen Temperaturen und schwüler Luft einen Tag freigegeben. Neben Regeneration und Betreuung durch die Physiotherapeuten war auch Zeit zur freien Verfügung.

Kein Rafting oder Klettern: Trainer Baum setzt auf Traditionelles

Beim Teambuilding setzt Baum im Trainingslager nicht auf spektakuläre Aktionen wie Wildwasserrafting, Klettern im Hochseilgarten oder Canyoning, sondern auf Traditionelles. Am Sonntagabend ging es für die Spieler im nahen Matschertal auf eine urige Almhütte zum Mannschaftsabend mit Südtiroler Spezialitäten.

Am Mittwoch (18 Uhr) steht dann das erste Testspiel auf dem Programm. In Mals trifft der FCA auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der in 70 Kilometer entfernten Zams in Tirol sein Trainingslager abhält.