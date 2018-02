2018-02-27 07:27:29.0

FC Augsburg Pressestimmen zum Montagsspiel: Enttäuschender BVB, zufriedener FCA

54.000 Fußballfans waren beim Montagsspiel des FCA gegen den BVB in Dortmund im Stadion. Wenig für dortige Verhältnisse - ebenso wie die Leistung des BVB. Die Stimmen im Überblick.

Welt.de: "„Viele Vereine in Deutschland wären froh, wenn sie 54.000 hätten“, sagte der Dortmunder Trainer (Peter Stöger, Anm.): „Sich damit herauszureden, dass man nur vor 80.000 richtig gut Fußball spielen kann, wäre eine billige, einfache Ausrede.“ Stöger ist niemand, der in der Öffentlichkeit laut wird, doch innerlich dürfte er nach dieser Vorstellung seiner Spieler gekocht haben."

WAZ.de: "Bei all den Nachteilen eines Montagspiels lässt sich ihm auch ein Vorteil abgewinnen: In Ruhe lässt sich der Spieltag am Wochenende verfolgen, was für die Fußballer von Borussia Dortmund ein wahrer Genuss gewesen sein muss. Leverkusen verlor, Leipzig verlor, Frankfurt verlor. Ein Sieg gegen den FC Augsburg hätte schon ein hübsches Pölsterchen zwischen Schwarz-Gelb und den ersten Tabellenrang, der nicht in die Champions League führt, gebracht. Doch Dortmund verpasste die große Chance."

FCA spielt 1:1 unentschieden gegen Dortmund - Stöger tobt

Sueddeutsche.de: "Am Montagabend hatten in Dortmund 54.300 Menschen nichts Besseres zu tun, als bei fünf Grad unter Null zuzuschauen, wie 22 Männer um einen Ball kämpfen. (...) Augsburg beeindruckte wie üblich durch Positions- und Bewegungstreue. Die um Ballbesitz bemühten Dortmunder fanden eher selten in den Strafraum und wurden nach Ballverlusten immer wieder von der Augsburger Schnelligkeit überrascht. Die BVB-Fans nutzten die Phase der beruhigenden Führung, um sich seltsamerweise mit der Einleitung von La Olas ein bisschen lustig zu machen über jene, denen sie das Montagsspiel anlasten. Normalerweise fängt in Dortmund nie jemand eine La Ola an."

Kicker.de: "Der lethargische Verwaltungsmodus, in den seine Mannschaft geschaltet hatte, verärgerte den 51-Jährigen (Stöger, Anm.) gleich doppelt, weil seine Mannschaft in der Schlussphase bewies, dass sie doch zielstrebig nach vorne spielen kann - allerdings erst ausgelöst durch Augsburgs Ausgleichstreffer nach einer Ecke. "Dann verstehe ich die ganze Geschichte schon gar nicht mehr", haderte Stöger."

Bild.de: "Dortmund dumm, Fans stumm (...) Mit einem Sieg hätte sich die Bo­rus­sia nacch den Plei­ten von Leip­zig, Frank­furt und Le­ver­ku­sen ein 3-Punk­te-Pols­ter auf die Ver­fol­ger er­ar­bei­ten kön­nen. So müs­sen sie wei­ter um die Cham­pi­ons-Le­ague-Qua­li ban­gen. Am Sams­tag muss der BVB nach Leip­zig."

RP-Online.de: "Auch die Augsburger hatten ihre Möglichkeiten vor allem durch Jonathan Schmid. Zunächst scheiterte der ehemalige Freiburger mit einem Freistoß an BVB-Keeper Bürki, der den Ball noch gerade zur Ecke lenken konnte, dann setzte Schmid einen Kopfball nach präziser Flanke von Philipp Max knapp neben das Tor. Die Offensivbemühungen der Gäste wurden dann in der Schlussphase belohnt, als Danso aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielen konnte."

FC Augsburg-Trainer Manuel Baum ist zufrieden

Sport1.de: "Dortmunds Trainer Peter Stöger haderte mit den Chancen seiner Mannschaft: "Es war eigentlich ein idealer Start. Dann wollten wir weiter draufgehen und das zweite Tor schießen. Aber wir hätten gefühlt die Tore abmontieren können. Da steht man draußen und leidet mit, das ist schon enttäuschend." Auf der Gegenseite freute sich dagegen FCA-Coach Manuel Baum: "Wir nehmen den Punkt aus Dortmund gerne mit. Wir sind zufrieden.""

Faz.net: "An den Montag als Bundesligatermin hatte Borussia Dortmund keine guten Erinnerungen. In der allerersten Bundesliga-Saison traten die Westfalen schon einmal an einem Montag an und verloren in jenem Nachholspiel am 30. März 1964 beim 1. FC Saarbrücken. Inzwischen gehören fünf Montagspartien pro Saison zum regulären Programm der ersten Liga. Auch beim 1:1 gegen den FC Augsburg vermochten die Dortmunder ihrer Montagsarbeit keinen Glanz zu verleihen."

DerWesten.de: "Die erste Halbzeit war hart umkämpft. Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, wusste mit selbigem aber gegen gut verteidigende Augsburger herzlich wenig anzufangen."

