2017-06-07 15:07:37.0

FC Augsburg Rani Khedira wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FCA

Rani Khedira, der jüngere Bruder von Nationalspieler Sami Khedira, wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FC Augsburg. Er erhält einen Vierjahresvertrag.

Rani Khedira unterschreibt beim FC Augsburg einen Vertrag bis 2021, wie der Verein am Mittwoch bestätigte. Der jüngere Bruder von Nationalspieler Sami Khedira hat den Medizintest bestanden.

Khedira stand zuvor drei Jahre bei RB Leipzig unter Vertrag, stand für den Verein 52 Mal auf dem Platz und stieg mit ihm auf. In der Bundesliga kam er bislang auf 19 Einsätze, davon zehn in der vergangenen Saison. Dabei wurde er neunmal eingewechselt. Bei seinem einzigen Einsatz von Beginn an, der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Februar, wurde er ausgewechselt. Insgesamt kommt er in der vergangenen Spielzeit auf 163 Minuten in der Bundesliga.

„Der FCA hat mit einem spannenden Endspurt den Klassenerhalt festgemacht. Nun will ich dabei helfen, den FCA weiter in der Bundesliga zu etablieren und die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen“, wird der 23-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Reuter: "Junges Talent mit großem Entwicklungspotenzial"

Auch Geschäftsführer Stefan Reuter äußerte sich über den ersten bestätigten Neuzugang der Saison: "Mit Rani Khedira bot sich uns die Möglichkeit, ein junges Talent mit großem Entwicklungspotential zu verpflichten. Wir sind uns sicher, dass er dem Team mit seiner Qualität in den nächsten Jahren weiterhelfen kann."

Khedira ist in Stuttgart geboren, durchlief alle Nachwuchsteams des VfB und feierte dort mit 19 Jahren sein Debüt als Profi. AZ

