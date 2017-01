2017-01-28 20:17:19.0

FC Augsburg "Sehr zufrieden" - Manuel Baum lobt den FCA nach Sieg in Wolfsburg

Der FCA-Trainer Manuel Baum ist zufrieden und Raphael Framberger feiert sein gelungenes Debut. Trotz geschwächtem Kader gewann der FC-Augsburg in Wolfsburg. Die Stimmen zum Spiel.

Nach dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg zieht der FC Augsburg mit 21 Punkten am VfL vorbei auf Rang zwölf in der Tabelle. Obwohl beim FCA viele Spieler verletzt oder krank waren, beeindruckte der Kader. Raphael Framberger stand zum ersten Mal in der Startelf des FCA - und legte den 2:1-Siegtreffer für Dominik Kohr auf. Die Stimmen zum Spiel.

Reaktionen FC Augsburg

Halil Altintop: "Wir sind mit breiter Brust ins Spiel gegangen und es war wahnsinn, was wir als Mannschaft geleistet haben. Gerade auch Raphael Framberger, der sein erstes Spiel gemacht hat, hat alles für das Team getan. So kommt diese geschlossene Mannschaftsleistung zustande. Selbst nach dem frühen Gegentor haben wir immer an uns geglaubt, uns viele Chancen erarbeitet und zwei davon genutzt."

Marwin Hitz: "Außer in den ersten zehn Minuten war das ein super Spiel von uns. Wir haben einige Chancen kreiert und zum Schluss verdient gewonnen. Dass wir bei einer solchen personellen Lage als Mannschaft so gut funktionieren, ist ein Zeichen, dass wir ein Team sind. Dieser Sieg gibt uns noch weiteres Selbstvertrauen."

Dominik Kohr: "Wolfsburg scheint mir irgendwie zu liegen, denn auch mein erstes Bundesliga-Tor habe ich gegen Wolfsburg gemacht."

Manuel Baum: "Es war beeindruckend, dass wir trotz des frühen Rückstands weiter an unseren Plan geglaubt haben. So sind wir zum Ausgleich gekommen, hatten dann nach der Pause noch einmal Probleme, weil wir in dieser Phase unser Pressing nicht durchziehen konnten, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung."

Stefan Reuter lobt Raphael Framberger: "Er hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Das war für uns heute enorm wichtig. In unserer Situation nehmen wir jeden Punkt gerne mit."

Reaktion VfL Wolfsburg

Valerien Ismael: "Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir uns viel vorgenommen haben. Es war ein Start nach Maß für uns, aber dann haben wir viele Fehler im Spielaufbau gemacht und den Gegner so aufgebaut. Das 1:1 steht symbolisch für unsere Leistung, weil wir oft falsche Entscheidungen getroffen haben. Nach der Pause waren wir wieder etwas besser, aber der Gegner hat es gut gemacht, so dass bei uns die Verunsicherung wieder größer wurde. So haben wir leider den Befreiungsschlag verpasst. AZ