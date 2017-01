2017-01-26 11:13:05.0

FC Augsburg So macht Manuel Baum den FCA familienfreundlicher

Manuel Baum stellt die Trainingszeiten beim FC Augsburg um. Davon profitieren vor allem die Familienväter im Team des FCA. Von Robert Götz

Als am Samstag nach dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim Martin Hinteregger in der Mixed-Zone noch die letzten Interviews gab, da kam Takashi Usami verschwitzt aus der Arena. Dabei war der Japaner zuvor nur 90 Minuten auf der Bank gesessen. Doch zusammen mit den anderen Reservisten musste er in der leeren WWK-Arena intensive Intervall-Läufe absolvieren. Grund: Der neue Cheftrainer Manuel Baum hat den Trainingsrhythmus geändert.

Bisher liefen die FCA-Profis am Sonntag nach dem Spiel aus, die nicht eingesetzten Reservisten oder nicht berücksichtigen Spieler. Jetzt ist in der normalen Trainingswoche generell der Sonntag frei. "Wenn wir am Sonntag regenerieren und am Montag freigeben, gehen mir im Jahr 30 bis 40 Trainingstage verloren", sagt Baum.

Darum müssen jetzt die eingesetzten Spieler direkt nach dem Spiel im Stadion auslaufen, die Ersatzspieler absolvieren Intervallläufe und die Spieler, die nicht im Kader stehen, trainieren am Spieltag gesondert. "Am Samstag haben so alle die gleiche Belastung und können sich am Sonntag erholen", sagt Baum. Nur die verletzten oder angeschlagenen Spieler haben wie bisher am Sonntag Behandlungstermine.

FC Augsburg: Sonntag bleibt der Papa zu Hause

Der Pädagoge und Familienvater sieht darin nur Vorteile: "Wir haben viele Spieler mit Kindern. Die gehen unter der Woche in die Kita oder den Kindergarten. Ich finde es für die Spieler gut, wenn sie am Sonntag einen Tag mit ihrer Familie verbringen können."

Und er als Trainer gewinnt einen zusätzlichen Tag, um seine Mannschaft vorbereiten zu können. Bereits am Montag startet die neue Trainingswoche: Der Vormittag ist für Videoanalyse, Technik- und Athletiktraining vorgesehen, am Nachmittag gibt es dann die gemeinsame Spielnachbereitung und danach das erste Mannschaftstraining. (Darum schläft Manuel Baum nur wenig nach dem Spiel)

Das dosiert Baum aber. Denn normalerweise ist am zweiten Tag nach dem Spiel die Ermüdung am größten. Baum berücksichtigt dies und lässt nur technische Inhalte und Spielformen in kleinen Gruppen üben. "Da ist Schnelligkeit im Kopf gefragt und das ist durchaus machbar." Ein Feedback der Spieler hat er bisher noch nicht bekommen. Er geht davon aus, "dass es für beide Seiten passt."

