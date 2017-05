2017-05-04 11:40:00.0

FC Augsburg So schafft der FCA schon am Wochenende den Klassenerhalt

Wirklich wahr: Der FC Augsburg kann beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach schon die Klasse halten - wenn andere Vereine Schützenhilfe geben. Von Florian Eisele

So schnell könnte es gehen: Mit dem 4:0 gegen den HSV hat der FC Augsburg nicht nur ein überlebenswichtiges Zeichen im Abstiegskampf gesetzt, sondern auch die eigene Position in der Tabelle verbessert. Nach der Horror-Woche Anfang April mit Niederlagen gegen Bayern, Ingolstadt und Berlin sah das noch völlig anders aus. Das Irre dabei: Theoretisch kann der FCA schon am kommenden Wochenende mit einem Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach die Klasse halten.

Theoretisch deshalb, weil die Mannschaft von Trainer Manuel Baum dabei auf Schützenhilfe von anderen Teams angewiesen ist. Genauer gesagt muss der FC Augsburg bei dieser Rechnung auf Eintracht Frankfurt und den FSV Mainz 05 hoffen. Während Frankfurt den VfL Wolfsburg empfängt, treten die Mainzer am Sonntagabend beim HSV an.

Gewinnen sowohl die Eintracht als auch der FSV ihre Spiele und schafft der FCA einen Auswärtssieg gegen Mönchengladbach, dann ist der FC Augsburg gerettet. Denn in diesem Fall hätte der FCA 38 Punkte, die beiden anderen Klubs jeweils 33. Bei noch zwei ausstehenden Spielen sind zwar noch sechs Punkte zu vergeben. Aber am letzten Spieltag empfängt der HSV den VfL Wolfsburg, sodass klar ist: Auf die volle Ausbeute von dann sechs Punkten aus den noch ausstehenden zwei Spielen würde dann höchsten einer der beiden Nordklubs kommen.

FC Augsburg spielt noch gegen den BVB und in Hoffenheim

Beim FC Augsburg - das ist verständlich - beschäftigt man sich nicht mit solchen Zahlenspielen. Trainer Manuel Baum betont stets, sich nur auf die eigenen Spiele konzentrieren zu wollen. Selbst am vergangenen Wochenende, als der FCA am Samstagnachmittag sich auf das Spiel gegen den HSV vorbereitete, seien die Ergebnisse der zeitgleich stattfindenden Bundesligapartien kein Thema gewesen. Baum sagte: "Das Spiel gegen den HSV ist das erste von vier Endspielen."

FC Augsburg siegt gegen den Hamburger SV Der FC Augsburg siegt gegen den HSV - mit 4:0. Foto: Ulrich Wagner

Dennoch dürfte man beim FCA nichts dagegen haben, sollte tatsächlich an diesem Wochenende schon alles zu seinen Gunsten gelaufen sein. Denn die letzten beiden Gegner in dieser Saison haben es bekanntlich in sich: Am 33. Spieltag kommt der BVB nach Augsburg, während es am letzten Spieltag für den FCA nach Hoffenheim geht. Für beide Teams geht es um die direkte Qualifikation zur Champions League.

