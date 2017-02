2017-02-03 16:28:52.0

FC Augsburg Spielt Moritz Leitner gegen Werder Bremen?

FCA-Trainer Manuel Baum macht um die Aufstellung für das Bundesliga-Spiel gegen Bremen am Sonntag ein Geheimnis. Von Neuzugang Moritz Leitner hat er einen guten Eindruck. Von Wolfgang Langner

Spielt er, oder spielt er nicht? Kurz vor dem Transferende hat der FC Augsburg am Anfang dieser Woche noch Moritz Leitner verpflichtet. Leitner, der schon mal ein halbes Jahr in der 2. Bundesliga für den FCA gespielt hatte, kam von Lazio Rom und unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten für viereinhalb Jahre. Trainer Manuel Baum ließ sich am Freitag noch nicht in die Karten blicken, wer am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen in der Startelf stehen wird: „Er macht einen guten Eindruck und wirkt sehr athletisch. Deswegen hätte man kein Problem, wenn er von Anfang an spielt, oder eingewechselt wird. Fußballspezifisch ist es ohnehin so wie mit dem Fahrrad fahren. Das wird er nicht verlernen.“

Finnbogason arbeitet an Comeback

Pausieren wird dagegen wohl wieder Raphael Framberger. Der Verteidiger, der beim 2:0-Sieg in Wolfsburg eine starke Partie bot, muss voraussichtlich Kapitän Paul Verhaegh weichen, der wegen einer Grippe gegen die Wölfe fehlte. Zumindest kann man Baum so interpretieren: „Man muss bei den jungen Spielern extrem vorsichtig sein. Gras wächst auch nicht, wenn man daran zieht“, meint Baum, der seine Nachwuchstalente nicht „verheizen“ möchte. Baum ist vor dem Spiel gegen Bremen optimistisch: „Wir haben in Wolfsburg gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wir wollen das jetzt auch in den Heimspielen rüberbringen.“

Allerdings weiß Baum, dass die Aufgabe gegen Abstiegskonkurrenten Bremen schwer wird: „Bremen ist sehr flexibel mit viel Spielstärke im Zentrum. Wir müssen eine gute Strategie entwickeln.“ Die Bilanz des FCA gegen Bremen spricht jedenfalls für die Augsburger.

An seinem Comeback arbeitet momentan Stürmer Alfred Finnbogason (Schleimbeutelentzündung). „Er läuft zumindest wieder auf dem Platz“, freut sich Baum.