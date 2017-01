2017-01-21 18:49:04.0

FC Augsburg Stimmen zum Spiel gegen Hoffenheim: "Wir sind sehr enttäuscht"

17 Spiele, keine Niederlage. 1899 Hoffenheim schließt als einziger Bundesligist die Hinrunde ungeschlagen ab. Augsburg hadert mit seiner Niederlage. Die Stimmen zum Spiel.

Diesen Rückrundenstart hätte sich der FC Augsburg anders vorgestellt: Erstmals nach vier Jahren verliert der FCA ein Auftaktspiel nach der Winterpause. Das liegt vor allem an einer schlechten zweiten Halbzeit - und einem souveränen Gast aus Hoffenheim. Die Stimmen zum Spiel.



Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): Die erste Hälfte fand ich richtig gut. Leider haben wir uns da im Spielaufbau etwas verhädert, so dass die klaren Chancen ausblieben. Mit dem schnellen Gegentor nach der Pause wurde es auch für den Kopf schwierig. Dem zweiten Gegentreffer ging aus meiner Sicht eine klare Abseitsstellung voraus. Bei einem 0:1 wäre die Partie bis zum Schluss offener gewesen."



Martin Hinteregger (Spieler FC Augsburg): "Wenn man nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit in Rückstand gerät, dann ist alles, was man sich in der Pause vorgenommen hat, wie weggeblasen. Es wäre insgesamt sicher mehr drin gewesen, aber letzten Endes hat es nicht mehr geklappt, noch einen Punkt zu holen."



Paul Verhaegh (Spieler FC Augsburg): "Wir hatten uns viel vorgenommen und die ersten 45 Minuten waren spielerisch auch gut. Es gab viele Zweikämpfe und es ging hin und her. Leider geraten wir dann zu schnell in Rückstand. Dann war klar, dass es gegen eine so starke Hoffenheimer Mannschaft schwer wird, weil man dem Rückstand hinterherlaufen muss."



Marwin Hitz (Spieler FC Augsburg): "Das Spiel war vor der Pause absolut ausgeglichen, nach dem Wechsel geraten wir leider direkt in Rückstand und Hoffenheim macht es dann sehr gut. Letztlich hatten wir dann noch zwei, drei gute Angriffe, aber eine echte Lösung haben wir nicht gefunden."

Philipp Max (Spieler FC Augsburg): "Wir sind natürlich sehr enttäuscht, denn wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wollten den Schwung aus den letzten Spielen vor der Winterpause mitnehmen und haben auch in der ersten Hälfte gut gespielt, aber nicht viele Torchancen kreiert. Nach dem schnellen Gegentreffer in der zweiten Halbzeit wurde es dann gegen einen guten Gegner immer schwerer und am Ende konnten wir nicht mehr zurückkommen."

Stefan Reuter (Manager FC Augsburg): "Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt. Hoffenheim steht nicht umsonst da oben. Wir waren in der ersten Hälfte richtig gut im Spiel, haben wenig zugelassen. Nach dem 0:1 hat die Mannschaft die klare Linie für eine gewisse Zeit verloren. Das 0:2 war ärgerlich, klares Abseits. Mit der Einwechslung von Raúl Bobadilla ist nochmals ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, insgesamt hatten wir aber zu wenig Torchancen."



Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind die ersten 25 Minuten nicht ins Spiel gekommen, weil Augsburg gutes Angriffspressing gespielt hat. Damit sind wir zunächst nicht klar gekommen. Nach 30 Minuten waren wir dann ordentlich im Spiel. Insgesamt hat uns vor der Pause etwas der Mut gefehlt gegen einen guten Gegner. Nach der Führung in der zweiten Hälfte haben wir auch wieder schneller Fußball gespielt und verdient gewonnen, wobei ich auch dem FCA ein Kompliment machen möchte, denn insgesamt war es ein gutes Spiel."

