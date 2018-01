2018-01-18 16:01:00.0

FC Augsburg Stoke City bestätigt Wechsel von Konstantinos Stafylidis

Jetzt ist es fix: Der griechische Linksverteidiger wechselt zu Stoke City. Das bestätigten der englische Erstligist und der FC Augsburg nun. Stafylidis soll Spielpraxis sammeln. Von Robert Götz und Florian Eisele

Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg läuft für den Rest der Saison in der Premier League für Stoke City auf. Das gab der englische Fußballclub am Donnerstag bekannt. Mitterweile bestätigte auch der FC Augsburg den Wechsel auf Leihbasis. Der Abwehrspieler wird damit in der Mannschaft von Neu-Trainer Paul Lambert Teamkollege vom früheren Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri, des ehemaligen Schalkers Eric Maxim Choupo-Moting und von Ex-Kölner Kevin Wimmer. Nach starken Spielzeiten beim FC Augsburg hatte Stafylidis seinen Stammplatz in dieser Saison an Philipp Max verloren. Der 24 Jahre alte Grieche kam in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen.

#SCFC are delighted to confirm the signing of Greek international defender Kostas Stafylidis on loan from @FCAugsburg pic.twitter.com/5DLniC3OJa — Stoke City FC (@stokecity) 18. Januar 2018

Stafylidis wechselt zu Stoke City

Als Leihgebühr soll der FC Augsburg, bei dem der Spieler bis 2019 unter Vertrag steht, 600.000 Euro erhalten. Das berichten griechische Medien. Die beiden Vereine haben Stillschweigen über die Summe vereinbart. Das teilte der FCA mit.

Stafylidis freut sich auf seinen Wechsel nach England. "„Ich merke, dass ich für meine Entwicklung Spielpraxis benötige. Diese hatte ich leider in der Hinrunde dieser Saison nicht so wie ich es mir gewünscht habe. Daher freue ich mich auf das halbe Jahr bei Stoke City, in dem ich so viel wie möglich auf dem Platz stehen möchte. Ich glaube, dass der englische Fußball mir gut tun wird.“

Bei Stoke City ersetzte vor wenigen Tagen Paul Lambert den bisherigen Trainer Mark Hughes. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund war Mitte Oktober zu Gast auf dem Augsburger Trainingsplatz, um seinen ehemaligen Mitspieler und heutigen FCA-Manager Stefan Reuter zu besuchen. Damals dürfte der zu diesem Zeitpunkt vereinslose Schotte zwar noch nichts von einem Engagement bei Stoke gewusst haben - aber für einen möglichen Transfer dürfte es nicht schädlich sein, sich gut zu kennen.

Stafylidis spielte bereits eine Saison in England

„Wir haben immer betont, dass wir keine Qualität abgeben wollen. Aber wir sind uns sicher, dass für Kosta die Spielpraxis auf Top-Niveau wichtig für die weitere Entwicklung sein wird. Daher haben wir diesem Leihtransfer zugestimmt, weil wir glauben, dass es für alle sinnvoll ist“, sagte der FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter zu der Ausleihe.

Auf der Insel hat Stafylidis schon eine Saison gespielt: In der Spielzeit 2014/15 war er von seinem damaligen Verein Bayer Leverkusen an den Zweitligisten FC Fulham ausgeliehen. In der zweiten englischen Liga war Stafylidis damals Stammspieler, kam auf 38 Liga- und sechs Pokalspiele. Danach folgten die Rückkehr nach Deutschland und der Wechsel zum FC Augsburg. Für den FC Augsburg lief er seitdem in 47 Spielen auf. (mit dpa)

