FC Augsburg Testspiel gegen Fenerbahce Istanbul: FCA in Ulm erwartet

Auf den FC Augsburg wartet ein attraktiver Testspielgegner. In Ulm soll der Bundesligist am 21. Juli gegen Fenerbahce Istanbul antreten. Von Robert Götz

Ein attraktiver Testspielgegner wartet aller Voraussicht nach am Freitag, 21. Juli, auf den FC Augsburg. In Ulm soll der Bundesligist gegen Fenerbahce Istanbul testen. Um 18 Uhr ist Anpfiff.

„Es ist alles mündlich vereinbart, es fehlt nur noch die schriftliche Bestätigung“, will Ulms Vorstand Anton Gugelfuß noch nicht ganz Vollzug des sportlichen Coups vermelden, doch seine Vorfreude ist groß.

Es soll der Höhepunkt eines Doppelspieltages sein, den die Verantwortlichen des SSV Ulm auf Wunsch des FC Augsburg organisieren. FCA-Trainer Manuel Baum will an diesem Tag seinen kompletten Kader einsetzen. Der ist groß. Derzeit stehen 32 Profis unter Vertrag. Und so ist es geplant, dass die jungen Bundesliga-Profis bereits um 16 Uhr gegen den Regionalligisten SSV Ulm spielen, ehe die „A-Mannschaft“ zwei Stunden später gegen den Tabellendritten der türkischen Süperlig antritt. Fenerbahces Kader ist bestückt mit Topspielern wie Gregory van der Wiel, Robin van Persie oder Emmanuel Emenike.

Für den FCA geht es ab 5. Juli ins Trainingslager

Der FCA startet am 3. Juli mit dem ersten Training in die neue Saison. Am 5. Juli geht es dann für zehn Tage ins Trainingslager nach Mals in Südtirol. Am 6. August (15 Uhr) steht dann in der WWK-Arena die Generalprobe im Rahmen des Familientages gegen den PSV Eindhoven fest, ehe der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. August bis 14., August) beim Drittligisten 1. FC Magdeburg antreten muss. Der genau Termin steht noch nicht fest.

