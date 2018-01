2018-01-31 14:54:16.0

FC Augsburg Trainer Baum sieht bei Opare Gesprächsbedarf

Dass sich der Ghanaer mit Schalke-Verantwortlichen getroffen hat, missfällt dem FCA-Coach. Im Mittwochstraining fehlen der Mannschaft vier Spieler. Und Caiuby hört früher auf. Von Johannes Graf

Als Trainer Manuel Baum am Mittwochvormittag mit den Fußballprofis des FC Augsburg in die Trainingswoche startete, hatte sich die Zahl der Kicker auf dem Rasen spürbar reduziert. In den Hochzeiten der Vorrunde tummelten sich annähernd 35 Spieler auf dem Trainingsplatz, als der Wind über den Rasen pfiff, waren es lediglich 21. Das hat einerseits mit den acht Abgängen zu tun, die der Bundesligist in der Winterpause abgegeben hat, andererseits damit, dass einige Akteure nicht mitmachen konnten.

Torwart Marwin Hitz war krank gleich gänzlich Zuhause geblieben, Gojko Kacar (Adduktoren) und Alfred Finnbogason (Wadenverhärtung) ließen sich von den Physiotherapeuten behandeln. Kapitän Daniel Baier hatte wegen eines Trauerfalls in der Familie frei bekommen. Der Brasilianer Caiuby, der in Köln den Ausgleich erzielt hatte, brach das Training wegen Kniebeschwerden ab. Baum gab nach der Einheit allerdings Entwarnung, sein Einsatz im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) soll nicht gefährdet sein.

Kevin Danso soll Jeffrey Gouweleeuw ersetzen

Länger ausfallen wird Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw, der sich beim 1:1 in Köln einen Innenbandriss zugezogen hat. Baum hat am Mittwochvormittag mit dem Niederländer gesprochen, Gouweleeuw habe keine Schmerzen, berichtete Baum. Der Trainer rechnet zurückhaltend mit einer rund achtwöchigen Pause des Innenverteidigers. Ende März in Leverkusen soll er spätestens in den Pflichtspielkader zurückkehren. "Wir haben aber in dieser Saison schon erlebt, dass es schneller gehen kann", sagte Baum. Unter anderem kehrte Martin Hinteregger nach einer Knöcheloperation bereits Ende November zurück - obwohl dies erst Anfang der Rückrunde erwartet worden war.

Gouweleeuw zeigt in der laufenden Saison beständig gute Leistungen, zudem ist er als Führungsspieler Mitglied im Mannschaftsrat. Im Spiel gegen Köln schickte Baum ab der zweiten Hälfte Kevin Danso für den verletzten Gouweleeuw auf den Platz, auch im Heimspiel gegen Frankfurt soll Danso verteidigen. Dies kündigt Baum bereits an. Der Coach erklärt, er habe trotz des Ausfalls "keine Bauchschmerzen". "Die jungen Spieler wachsen mit ihren Aufgaben", schiebt Baum hinterher.

Baum: "Ich werde ihm meinen Standpunkt klar und deutlich sagen"

Auf dem Platz trainierte am Mittwoch Daniel Opare, nachdem er am Montag noch mit Schalke-Verantwortlichen am Düsseldorfer Flughafen geredet und gegessen hatte. Trainer Baum müht sich, möglichst gelassen zu wirken. Er macht aber auch deutlich, dass ihm der Ausflug des 27-jährigen Ghanaers gestört habe.

Baum kündigt an: "Da findet definitiv ein Gespräch statt. Ich werde ihm meinen Standpunkt klar und deutlich sagen." Welchen Standpunkt er vertritt, diese Frage ließ Baum ebenso unbeantwortet wie jene, ob sein mit dem Verein nicht abgesprochener Ausflug nach Düsseldorf Konsequenzen nach sich zieht. "Das kläre ich mit dem Spieler."

