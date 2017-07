2017-07-05 18:14:28.0

FCA Verlässt Raúl Bobadilla den FC Augsburg?

Der FC Augsburg hat bereits fünf Neuzugänge vorgestellt. Unterdessen kündigt sich der Abschied des Publikumslieblings Bobadilla an. Er redet davon, in Südamerika bleiben zu wollen. Von Johannes Graf

Als die Fußball-Profis des FC Augsburg am Mittwochvormittag trainierten, fehlten nicht nur die beiden jüngsten Neuzugänge Michael Gregoritsch (Hamburger SV) und Sergio Cordóva (Caraca FC). Ebenso nicht auf dem Rasen stand Raúl Bobadilla. Mit den Verantwortlichen des FCA war abgesprochen, dass der bullige Offensivspieler erst im Trainingslager in Mals zum Augsburger Team stoßen sollte. Heute Abend sieht er sich dann #http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/fc-augsburg/FC-Augsburg-liegt-gegen-Wacker-Innsbruck-1-0-zurueck-id41954761.html# von der Tribüne aus an.

Nun allerdings stellt sich die Frage, ob der Argentinier überhaupt nochmal für den FCA spielt. Während der Sommerpause weilte der 30-Jährige in seiner südamerikanischen Heimat. Dort kündigte er gegenüber ABC Color, einer führenden Zeitung aus Paraguay, ziemlich offen seinen Abschied aus Augsburg an. Mehrere Faktoren sollen dabei eine Rolle spielen. Unter anderem soll dem gebürtigen Argentinier von Cerro Porteño, einem Klub aus der Hauptstadt Asuncion Paraguays, ein Angebot vorliegen. Bobadilla wird zitiert: "Sie haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, und ich sagte: Ja, mit Vergnügen." Auch mit Ex-Bundesligaprofi Nelson Valdez, jetzt in Diensten von Cerro Porteño, habe er gesprochen.

Raúl Bobadilla wirkte nicht fit

Bobadilla gilt spätestens seit seinen Auftritten im Europapoka als Augsburger Publikumsliebling. Mit Sprechchören wird er von den Rängen gefeiert.

In der vergangenen Saison warfen ihn Verletzungen zurück. In der Endphase der Bundesligarunde kam er über den Status eines Einwechselspielers nicht mehr hinaus, statt seiner stürmte der Isländer Alfred Finnbogason. Das trug nicht unbedingt zur guten Stimmung Bobadillas bei, der ohnehin als launisch gilt.

Auftakt mit Mammutkader: Der FCA-Trainingsstart Gar nicht so einfach: Trainer Manuel Baum muss den Überblick in seinem XXL-Kader behalten. Foto: Bernhard Weizenegger

Zudem wirkte der Angreifer nicht fit. In der Sommerpause engagierte er daher einen eigenen Trainer, der seinen körperlichen Zustand verbessern sollte.

Bobadillas Vertrag in Augsburg läuft bis zum Sommer 2020. Ein anderer Klub müsste demnach Ablöse zahlen. Dass es Interessenten gibt, bestätigt Bobadilla der Zeitung. "Ich habe die Möglichkeit, in der Bundesliga zu bleiben oder in andere Länder zu wechseln", lässt er wissen.

Womöglich sucht Bobadilla einen Klub in Südamerika, um seine Chancen in der Nationalmannschaft aufrecht zu erhalten. Seit Ramón Diaz durch Francisco Arce als Trainer Paraguays ersetzt worden ist, wird der 30-jährige Stürmer nicht mehr nominiert. Bobadilla schließt daraus, der neue Trainer schenke dem europäischen Fußball wenig Beachtung.

