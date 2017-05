2017-05-14 07:52:31.0

FC Augsburg Was am letzten Spieltag für den FCA alles möglich ist

Der FCA steht derzeit auf einen Nichtabstiegsplatz. Doch es kann noch viel passieren. Ein Abrutschen auf den Relegationsplatz ist noch nicht vom Tisch. Wir haben mal nachgerechnet. Von Robert Götz

Was für ein Saisonfinale für den FC Augsburg. Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der FCA den direkten Klassenerhalt perfekt macht. Die Ausgangslage: Der HSV ist 16. Mit 35 Punkten und 31:60 Toren (-29). Wolfsburg ist 15 mit 37 Punkten und 33:50 Toren (-17). Dann folgt der FCA mit 37 Punkten und 35:51 Toren (-16). Der FSV Mainz 05 hat als 14. ebenfalls 37 Punkte, aber mit Abstand das beste Torverhältnis (44:53, -9). Damit hat Mainz mit dem Kampf um den Relegationsplatz nichts mehr zu tun.

Dreikampf zwischen dem FCA, Wolfsburg und dem HSV

Es wird ein Dreikampf zwischen dem FCA, dem HSV und Wolfsburg. Der FCA muss beim Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim antreten, der HSV empfängt den VfL Wolfsburg.

Zur Theorie noch das Regelwerk, wenn am letzten Spieltag zwei Mannschaften die gleichen Punkte und das selbe Torverhältnis haben. In der DFL, welche den Spielbetrieb für die 1. und 2. Bundesliga organisiert, heißt es in §2, Absatz 3, Punkt c):

Bei Punktgleichheit in der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden nachstehende Kriterien in der aufgeführten Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung herangezogen:

– die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz

– Anzahl der erzielten Tore

– das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich

– die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich

– die Anzahl aller auswärts erzielten Tore.

– Ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.

Der FCA bleibt drin, wenn...

Der FCA bleibt direkt in der Bundesliga, wenn er in Hoffenheim nicht verliert.

Der FCA bleibt direkt in der Bundesliga, wenn der Hamburger SV nicht gewinnt, egal wie der FCA in Hoffenheim spielt. Denn dann bleibt der HSV bei 35 Punkte, oder kommt bei einem Unentschieden maximal nur auf 36 Punkte.

Der FCA bleibt direkt in der Bundesliga, wenn er nur mit einem Tor Unterschied in Hoffenheim verliert. Denn dann bleibt der FCA auf jeden Fall vor Wolfsburg, wenn der HSV gewinnen sollte. Wenn der FCA mit mehr als einem Tor Unterschied verliert, dann kommt es darauf an, wie hoch Wolfsburg gegen den HSV verliert. Da sind wahnsinnig viele Konstellationen möglich. Viel Spaß beim Rechnen.

Ein ganz kniffliges Beispiel: Verliert der FCA mit 0:2 und Wolfsburg mit 0:1, 1:2 oder mit mehr als einem Tor Differenz, bleibt der FCA vor Wolfsburg. Verliert Wolfsburg mit 2:3, sind die beiden Teams punkt- und torgleich. Dann zählt der direkte Vergleich. Da hat der FCA zu Hause 0:2 verloren und in Wolfsburg 2:1 gewonnen. Also spricht der direkte Vergleich für Wolfsburg. Der FCA müsste in die Relegation. Es bleibt spannend.