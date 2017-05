2017-05-10 08:36:08.0

FC Augsburg Was macht die Konkurrenz des FCA?

Leverkusen, Wolfsburg, Mainz, Hamburg, Ingolstadt: Täglich gibt es Neues von den abstiegsbedrohten Klubs. Ein Überblick. Von Robert Götz

In unserer Rubrik erfahren Sie – nicht immer bierernst – Aktuelles über die Konkurrenten des FC Augsburg im Bundesliga-Abstiegskampf.

Bayer Leverkusen: Abitur und Abstiegskampf – zwischen diesen Extremen pendelt derzeit Kai Havertz. Das 17-jährige Bayer-Talent steckt zwar mitten in den Prüfungen, findet zwischendurch aber die Zeit, in Ingolstadt den Ausgleich zu erzielen. Wenn er jetzt noch Bayer zum Derbysieg gegen Köln verhelfen würde, hätte Havertz seine Reifeprüfung in der Bundesliga auf jeden Fall bestanden.

VfL Wolfsburg: Vier Jahre war Dieter Hecking Trainer in Wolfsburg. Am Samstag kehrt er nun mit Borussia Mönchengladbach zurück. Im Vorfeld will er sich zum alten Arbeitgeber nicht äußern. Dem VfL wäre sowieso lieber, wenn Hecking die Punkte in Wolfsburg lassen würde, anstatt schöne Worte zu servieren.

FSV Mainz 05: Rhein-Main-Derby: Mainz erwartet Frankfurt. Dass es am vorletzten Spieltag das Krisen-Duell der Bundesliga sein würde, hätte vor einigen Monaten keiner geglaubt. Doch es treffen die schlechtesten Rückrunden-Teams aufeinander. In Mainz singt und lacht derzeit kaum einer. Bei der Eintracht hängt wohl alles davon ab, wie das Pokalfinale ablaufen wird.

Hamburger SV: Der Sonntag gehört der Familie – und nicht dem Fußball. So scheint HSV-Trainer Markus Gisdol zu denken. Nach dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 klagte er, dass sein Team so oft am letzten Wochentag spielen müsste. In der Rückrunde habe er bestimmt acht Sonntagsspiele gezählt, sagt er. Stimmt aber nicht. Es waren fünf. Genauso oft hat übrigens Mainz am Sonntag gespielt. Die Mainzer scheinen ebenso Sonntagsmuffel zu sein. Punktgleich mit dem HSV stehen sie auf Platz 15.

FC Ingolstadt: Im Abstiegskampf sind einfache Lösungen gefragt. Eine präsentierte jetzt FCI-Sportdirektor Thomas Linke mit der Erfahrung von 341 Bundesligaspielen vor dem Spiel beim SC Freiburg. „Wir haben in Leipzig kein Gegentor bekommen und es geschafft, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen ein Tor zu schießen. Gelingt uns beides in Freiburg, dann haben wir unsere drei Punkte.“

