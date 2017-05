2017-05-09 16:28:04.0

FC Augsburg Was passiert mit den Bezahlkarten?

Der Betreiber des bargeldlosen Systems in der Arena meldet Insolvenz an. Stadtwerke und FC Augsburg suchen nach Lösungen. Von Johannes Graf

In den vergangenen Jahren haben FCA-Fans die Bezahlkarte genutzt. Nun ist der Betreiber des bargeldlosen Systems insolvent. (Archivbild)

Hinweis: Wir hatten in einer älteren Fassung des Artikels angegeben, dass das Abgeben der Karten am Samstag nach dem Spiel am sichersten sei, um das Restguthaben zu erhalten. Nach neuen Informationen vom Dienstagabend ist es aber nicht vollkommen klar, ob die Auszahlung gewährleistet werden kann. Der FCA hat auf jeden Fall eine "Lösung im Sinne der Fans" angekündigt.

Wer am Samstag im Augsburger Stadion eine Wurst essen oder ein Bier trinken will, muss sich keine Sorgen machen. Seine Bezahlkarte mit dem Guthaben wird funktionieren, versichert der Anbieter Payment Solutions. Was danach allerdings mit dem Plastikgeld passiert, ist äußerst ungewiss.

Wie berichtet hat Payment Solutions Insolvenz angemeldet, verwaltet wird diese von Sven-Holger Undritz. Derzeit verschaffen sich er und sein Team einen Überblick über die Vermögensverhältnisse des Hamburger Unternehmens. Auf Nachfrage teilt Undritz schriftlich mit, insbesondere der letzte Bundesligaspieltag sei im wirtschaftlichen Kontext von Bedeutung.

Möglicher Grund: Ausverkaufte Stadien bringen Geld und hübschen die Bilanz auf. Erst danach könne eine abschließende Beurteilung in Bezug auf das weitere Vorgehen getroffen werden, erklärt Undritz und kündigt an: „Wir werden uns in den nächsten Tagen auch zur Frage der Kartenverwendung melden.“

Um das Arena-Catering kümmern sich federführend die Stadtwerke Augsburg (SWA). Für das bargeldlose Bezahlsystem arbeiten sie mit Payment Solutions zusammen. Auf Bezahlkarten (FCA-Card) wird Guthaben gebucht, um die Abwicklung an Kiosken und Ständen zu beschleunigen. Das Pfand pro Karte beträgt zwei Euro.

Was passiert mit dem Restguthaben auf den Karten?

Ungeklärt ist, was nach Ablauf der Saison mit den Restguthaben auf den Karten und deren Pfand passiert. Bisher galt als sicherste Variante, seine Karte am Samstag nach dem Spiel bei einer der Entladestationen zurückzugeben. Auf die Frage, ob die Auszahlung bei Rückgabe gewährleistet sei, antwortet FCA-Sprecher Dominik Schmitz: "Wir arbeiten an einer Lösung im Sinne der Fans. Wie diese aussieht, werden wir noch vor dem Spiel mitteilen."

Payment Solutions organisiert das Bezahlsystem in mehreren deutschen Stadien der 1. bis zur 3. Liga. Bisher hat lediglich Hertha BSC zugesichert, für finanzielle Schäden aufzukommen und den möglichen Verlust der Fans ausgleichen zu wollen. Stadtwerke-Sprecherin Stephanie Lermen bittet um Geduld. Man müsse die Entwicklung abwarten, meint sie. „Solange Payment Solutions zuständig ist, muss das Unternehmen eine Lösung anbieten. Die müssen erklären, ob sie die Karten zurücknehmen oder nicht.“

Bezahlkartenbesitzer haben schon jetzt die Möglichkeit, sich direkt an Payment Solutions zu wenden. Ob sie dieser Tage Auskunft bekommen, scheint allerdings fraglich.

