2016-12-27 15:41:51.0

FC Augsburg Wer trainiert den FCA im neuen Jahr?

Es wird weiter gerätselt, wer den FC Augsburg im neuen Jahr trainieren wird. Jetzt ist ein neuer Name auf dem Markt. Von Robert Götz

Marwin Hitz ist auch im Urlaub gefordert. Der Torhüter des FC Augsburg arbeitet in einem speziellen Höhentrainingslager in seiner Schweizer Heimat an seiner Form. Auf der Tschuggenhütte oberhalb von Arosa im Kanton Graubünden darf er im spärlichen Schnee den Schlitten mit seinen zwei Kindern ziehen. Daniel Baier hingegen kann auch im Urlaub vom Fußball nicht lassen. Er flog am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Boxing Day nach England, um seinen Freund Bastian Schweinsteiger in Manchester zu besuchen. Takashi Usami hingegen lässt sich beim Krafttraining in Japan filmen. Über Instagram und Co. berichten einige FCA-Profis über ihre Urlaubsaktivitäten.

Kann Raul Bobadilla wieder ins Training einsteigen?

Am 3. Januar endet die Weihnachtspause für die Profis des FCA. Einen Tag später geht es dann wie im Vorjahr ins Trainingslager nach Marbella. Gut möglich, dass dann Raul Bobadilla (29/Sehnenentzündung in der Wade) schon dosiert ins Training einsteigen kann. Ob Alfred Finnbogason (27/Schambeinentzündung) und Caiuby (Knorpelschaden) auch schon die Reise mitmachen können, sollen Untersuchungen Anfang Januar ergeben.

An der Costa del Sol im Süden von Spanien bereiten sich Anfang Januar viele europäische Profiteams auf die Rückrunde vor. Aus der Bundesliga sind es mit dem FCA Gladbach, Dortmund und Mainz. Spanien hat die Türkei als bevorzugtes Winterquartier abgelöst. Vor einem Jahr holten sich noch 16 der 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga in Belek und Co. den Feinschliff für die Rückrunde, in diesem Winter schlägt dort kein einziger Bundesligist sein Lager auf.

Gegen wen der FCA spielen wird, hat der Verein noch nicht veröffentlicht. Mögliche Testspielgegner könnten die niederländischen Erstligisten Feynoord Rotterdam oder ADO Den Haag sein oder das belgische Spitzenteam FC Brügge.

Testspielgegner zu finden, ist für Manager Stefan Reuter kein Problem. Viel wichtiger ist aber die Entscheidung, wer als Trainer zukünftig die Verantwortung tragen wird. Reuter war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bleibt es Manuel Baum? Für den 37-Jährigen sprechen die Ergebnisse. 1:0-Sieg gegen Gladbach, 1:1 in Dortmund. Gegen ihn spricht, dass die sportliche Leitung im aufstrebenden Nachwuchsleistungszentrum neu besetzt werden müsste. Baum würde eine große Lücke hinterlassen.

Tayfun Korkut gilt als akribischer Arbeiter

Solange der FCA sich nicht äußert, wird weiter fröhlich spekuliert. Seit gestern ist ein ganz interessanter Name auf dem Markt: Tayfun Korkut. Der 42-jährige Fußballlehrer hat zusammen mit seinem Co-Trainer Xaver Zembrod überraschend beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gekündigt.

Der Deutsch-Türke Korkut, er ist in der Nähe von Stuttgart geboren, hatte 2011 den Lehrgang unter anderem mit Markus Weinzierl (Schalke), Roger Schmidt (Leverkusen) und Markus Gisdol (HSV) absolviert. Der frühere Trainer von Hannover 96 (dort praktizierte er das 4-2-3-1-System, das auch der FCA favorisiert) gilt als akribischer Arbeiter, kommunikativ und lernbegierig. Und er und Zembrod sind in Augsburg persönlich bekannt. Beide trainierten im Jugendbereich der TSG 1899 Hoffenheim, als dort auch FCA-Chefscout Stefan Schwarz als Scout tätig war.