2017-10-29 23:06:11.0

FC Augsburg Wetterchaos, Flughafen gesperrt: Der FCA steckt in Bremen fest

Eigentlich sollte es für den FC Augsburg am Sonntagabend zurück nach Hause gehen. Weil der Bremer Flughafen aber seinen Betrieb eingestellt hatte, wurde nichts daraus. Von Florian Eisele

Es gibt Abende, an denen einem so rein gar nichts die Stimmung vermiesen kann. Beim FC Augsburg war die Laune nach dem 3:0-Sieg bei Werder Bremen jedenfalls so gut, dass selbst eine kurzfristig gebuchte weitere Nacht in einem Bremer Hotel nichts an der Partylaune änderte. Eigentlich hätte es noch am Sonntagabend nach Hause gehen sollen. Weil der Bremer Flughafen aber wegen der Folgen des Sturmtiefs "Herwart" kurzfristig den Betrieb eingestellt hatte, wurde daraus nichts. Die Folge: Der FCA sitzt nun in Bremen fest, wie Pressesprecher Dominik Schmitz bestätigte.

Hintergrund: Grund für den Komplettstopp war ein Vorfall mit einem russischen Kleinflugzeug. Wie eine Flughafensprecherin dem Weser-Kurier sagte, war die Maschine gegen 18.30 Uhr am Sonntagabend beim Landeanflug von einer Windböe erfasst worden, von der Bahn abgekommen und im angrenzenden Grünstreifen gelandet. Passagiere waren nicht an Bord und die drei Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Aus Sicherheitsgründen und zur Aufklärung des Vorfalls wurde jedoch der gesamte Betrieb am Flughafen gestoppt.

ANZEIGE

Rund 40 Mann bleiben eine weitere Nacht in Bremen

Für die Mannschaft des FCA und das mit ihr gereiste Funktionsteam aus Betreuer, Pressesprecher und sonstigen Vereinsangestellten bedeutete das: Anstatt im heimischen Bett zu schlafen, stand für das etwa 40 Mann starke Team eine weitere Nacht in der Hansestadt an. Immerhin: Bei der Buchung und Bezahlung des Hotels die Fluggesellschaft einspringen. Beim Bundesligisten nimmt man den verlängerten Aufenthalt gelassen - fällt ja auch nicht so schwer angesichts des Ergebnisses. Nun soll es am Montagnachmittag zurück nach Augsburg gehen - mit drei Punkten im Gepäck. Wegen des Sturms waren viele FCA-Fans sogar gar nicht erst bis nach Bremen gekommen: Der Sonderzug etwa musste sogar noch innerhalb Bayerns umkehren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der FC Augsburg nach einem besonderen Sieg etwas länger warten muss, ehe es zurück nach Schwaben geht: Auch nach dem "Wunder von Belgrad" im Dezember 2015 durften das Team noch etwas länger in Serbien bleiben. Nach dem 3:1-Sieg, der gleichbedeutend mit dem Einzug in die nächste Runde der Europa League war, wurde der Rückflug aus der serbischen Hauptstadt nach München kurzerhand gestrichen.

Lesen Sie auch:

Gregoritsch und Finnbogason treffen: Der FCA gewinnt 3:0 in Bremen!