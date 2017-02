Ancelotti setzt im DFB-Pokal gegen Wolfsburg auf Thiago

Aus Sicht des FC Bayern gibt es abseits des Platzes viel Grund zur Freude vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (20.45, ARD): Uli Hoeneß ist wieder Chef des Aufsichtsrats, Robert Lewandowski ist zum sechsten Mal in Folge Polens Fußballer des Jahres und Thiago wird gegen die Wölfe antreten können. Alles gut, wenn nicht die vergangenen durchwachsenen Partien am Samstag gegen den FC Schalke 04 (1:1) und vorige Woche gegen Werder Bremen (2:1) den Geschmack verderben würden. Es hagelte Kritik. Gegen Wolfsburg soll es wieder besser laufen (hier sehen Sie die Partie live).

Für das Vorhaben steht Bayern-Trainer Carlo Ancelotti Mittelfeldmann Thiago zur Verfügung, der die vergangenen drei Spiele wegen eines Muskelfaserrisses pausieren musste. "Thiago kann uns mit seiner Qualität sehr helfen", sagte Ancelotti. Beim letzten Spiel vor der Winterpause gelang den Bayern mit Thiago ein überlegenes 3:0 gegen den Ligakonkurrenten RB Leipzig. Nach dem Ausfall des Spaniers lief es allerdings nicht mehr rund bei den Münchnern.

Auch Nationalspieler Joshua Kimmich, der gegen den Schalke wegen einer Erkrankung pausieren musste, ist wieder einsatzfähig. Neben der Rückkehr von Thiago und Kimmich kommt Trainer Ancelotti auch der Spielrhythmus der englischen Woche sehr entgegen. "Wir sind mehr daran gewöhnt, alle drei Tage zu spielen. Der Rhythmus kann uns helfen", sagte der Italiener.

Doch nicht nur die Bayern hadern mit ihrer Leistung, auch der VfL Wolfsburg kriselt. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen den FC Augsburg (1:2) und den 1. FC Köln (0:1) steht das Team von Trainer Valérien Ismael auf Platz 14 - weit hinter den selbstgesteckten Zielen. Zudem wird den Wolfsburgern Christian Träsch fehlen. Der Defensivspieler fällt mit einer Oberschenkelverhärtung aus. Dass die Bayern in diesem Jahr noch nicht überzeugen konnten, spielt für Ismaël keine Rolle. "Wir brauchen nicht auf schwächelnde Bayern zu hoffen", sagte er. "Bayern bleibt Bayern. Sie sind immer gefährlich."

Vor allem in der Offensive sind sie das. Dort erzielte Angreifer Robert Lewandowski in dieser Bundesliga-Saison bislang 15 Tore. Nur Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund traf häufiger (17 Tore). Lewandowski wurde jüngst zum besten polnischen Fußballer gewählt. "Wie immer bedeutet mir dieser Titel sehr viel", teilte er auf Twitter mit. AZ/dpa

