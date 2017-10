2017-10-25 20:02:00.0

FC Bayern München Aufstellung des FC Bayern gegen Leipzig: Hummels in Startelf

Der FC Bayern München spielt heute gegen RB Leipzig im DFB-Pokal - ohne den verletzten Thomas Müller. Wer steht in der Startelf? Hier die Aufstellung.

Der FC Bayern muss gegen Leipzig im Pokal auf Müller und James verzichten. Hier lesen Sie, wo Sie das Spiel live sehen.

Die Münchner sind in der Bundesliga wieder punktgleich mit Tabellenführer Dortmund.

FC Bayern München: News im Blog

25. Oktober: Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Leipzig

Mats Hummels steht nach seiner Knöchelblessur gegen Leipzig in der Startelf. Auf die beiden Verletzten Thomas Müller und James Rodríguez muss der FC Bayern dagegen verzichten.

Das ist die heutige Startelf gegen Leipzig: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal - Robben, Thiago, Coman - Lewandowski.

24. Oktober: Hummels gegen Leipzig dabei - James verletzt

Die Bayern beklagen ausgerechnet beim ersten großen Titel-Test der Saison Personalprobleme. Heynckes muss im Pokal gegen RB Leipzig den "herben Ausfall" von Thomas Müller in der Offensive kompensieren, zudem blieb James Rodríguez wegen Rückenproblemen kurzfristig in München. Er hat auch Spieler, die nicht topfit auflaufen müssen. Bei Weltmeister Mats Hummels gab er am Dienstag grünes Licht. Die Knöchelblessur des Abwehrspielers sei "nicht so, dass er nicht von Anfang an spielen kann".

Effenberg: RB kann Bayern auch großen Schlag im Liga-Kampf versetzen

Stefan Effenberg glaubt, dass eine mögliche Niederlage des FC Bayern bei RB Leipzig im DFB-Pokal am Mittwoch auch Folgen für den Kampf um die erneute Titelverteidigung der Münchner in der Fußball-Bundesliga hätte. Mit einem Sieg würde RB die Bayern "ganz schnell wieder runterholen" von der aufkommenden Euphorie, schrieb Effenberg am Dienstag in einer Kolumne für t-online.de.

Zudem könnten die Leipziger den Münchnern "einen großen Schlag auch im Hinblick auf die Bundesliga versetzen", von dem sich der Meister nur ganz schwer erholen würde. Bereits am Samstag steht das Meisterschafts-Hinspiel zwischen den Bayern und Leipzig in München an. Die bisherigen Duelle gewann der Rekordchampion mit 3:0 und 5:4.

Kroos: Heynckes bringt "frischen Wind" bei Bayern

Toni Kroos zählt den FC Bayern München mit seinem früheren Trainer Jupp Heynckes wieder zu den Titelanwärtern in der Champions League. "Jeder weiß, dass ich ein gutes Verhältnis zu Jupp Heynckes habe und dass ich ihm natürlich zutraue, da wieder frischen Wind reinzubringen. Das hat er ja auch schon geschafft", sagte Kroos nach der Weltfußballer-Gala der FIFA in London. Als schärfste Konkurrenten auf dem Weg zum dritten Champions-League-Titel mit Real Madrid nannte der 27-Jährige neben dem deutschen Rekordmeister auch den FC Barcelona und englische Clubs.

Diese Saison habe Bayern "zwei Gesichter" gezeigt, sagte Kroos. "Aber wenn sie ihr gutes Gesicht zeigen, sind sie natürlich absolut top." Der Weltmeister hatte unter Heynckes 2013 bei den Bayern das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen und war ein Jahr später zu Madrid gewechselt. Bei der Wahl der FIFA-Weltauswahl 2017 kam Kroos als einziger deutscher Profi zum Zug.

23. Oktober: Muskelfaserriss bei Thomas Müller

Wie der FC Bayern berichtet, hat sich Thomas Müller im Spiel gegen den HSV nicht den zuerst befürchteten Muskelbündelriss zugezogen, sondern "nur" einen Muskelfaserriss. Damit fällt der Offensivspieler voraussichtlich drei Wochen aus und verpasst somit die beiden Spiele gegen Leipzig (Pokal und Liga), Dortmund und Celtic Glasgow.

Mats Hummels zieht sich Kapselriss zu

Der FC Bayern muss am Mittwoch im Pokalschlager gegen RB Leipzig neben Thomas Müller möglicherweise auch noch auf Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger zog sich offenbar im Spiel gegen den Hamburger SV einen Kapselriss im Sprunggelenk zu. Das berichtet die Bild. Noch hoffen aber die Münchner, dass der Nationalspieler auflaufen kann.

22. Oktober: Oberschenkelverletzung: Längere Pause für Thomas Müller?

Ist die Verletzung von Thomas Müller schlimmer, als zunächst angenommen? Wie die Bild am Sonntagabend berichtet, zog sich der Bayern-Stürmer im Spiel gegen den HSV einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Damit falle der Weltmeister definitiv für die kommenden Spiele gegen RB Leipzig im DFB-Pokal (Mittwoch) und in der Bundesliga (Samstag) aus. Im schlimmsten Fall drohe sogar eine Zwangspause von fünf bis sechs Wochen.

Zuvor hatte auch Sport Bild von einem drohenden Ausfall des 28-Jährigen berichtet. Eine offizielle Bestätigung des Vereins bzw. Diagnose stand am Sonntagabend noch aus, nachdem Müller in München untersucht werden sollte.

Der Angreifer war am Samstagabend in Hamburg zur Halbzeit eingewechselt worden und bereitete trotz der Blessur noch den Siegtreffer durch Corentin Tolisso in der 52. Minute vor, ehe er kurz darauf wieder den Platz verlassen musste.

Martínez absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Javi Martínez ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie der FC Bayern am Sonntag mitteilte, absolvierte der 29-jährige Spanier Teile der Teameinheiten. Martínez machte das Aufwärmen und die Passübungen mit. Vor dem abschließenden Trainingsspiel beendete er die Übungseinheit und setzte seine Arbeit im Leistungszentrum individuell fort. Martínez hatte sich vor einer Woche beim 5:0 gegen den SC Freiburg eine Verletzung am rechten Schultergelenk zugezogen und war seitdem ausgefallen.

21. Oktober: FC Bayern nach 1:0 in Hamburg punktgleich mit Spitzenreiter Dortmund

Meister FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgeschlossen. Der deutsche Rekordchampion gewann am Samstagabend 1:0 (0:0) beim Hamburger SV und hat nach neun Spielen nun wie die Dortmunder 20 Zähler.

Der BVB hatte zuvor nur 2:2 bei Eintracht Frankfurt gespielt, bleibt aber wegen der besseren Tordifferenz vorn. Nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo folgt RB Leipzig nach dem 1:0 über den VfB Stuttgart.

Für die Bayern traf der Franzose Corentin Tolisso in der 52. Minute zum verdienten Sieg. Der Hamburger Gideon Jung sah in der 38. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

FC Bayern vermeldet Millionen-Rekorde bei Umsatz und Gewinn

Der FC Bayern hat die Saison 2016/17 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen und so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Trotz des Ausscheidens im Champions-League-Viertelfinale und dem verpassten DFB-Pokalfinale setzte der Fußball-Rekordmeister 640,458 Millionen Euro um. Dieser Wert war bei den Münchner ebenso unerreicht wie der Gewinn nach Steuern von 39,19 Millionen Euro. Finanz-Vorstand Jan-Christian Dreesen verordnete den FCB am Samstag "nach wie vor wirtschaftlich unter den absoluten Top-Klubs in Europa". Am Samstag hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet.

Zum vierten Mal liegt der Umsatz der vom Stammverein ausgelagerten FC Bayern München AG über der Marke von einer halben Milliarde Euro und in ähnlichen Sphären wie die europäischen Fußball-Topvereine FC Barcelona, Real Madrid und Manchester United. Der Gewinn lag um 18,6 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge lobte seinen Verein bei der Vorstellung der Zahlen als "gutes Beispiel für seriöse und solide Finanzpolitik".

20. Oktober: Heynckes: Trainerjob beim FC Bayern nur bis Saisonende

Nach seinem positiven Beginn beim FC Bayern München hat Jupp Heynckes erste Fragen nach einem möglichen längeren Comeback auf der Trainerbank entschieden abgewehrt.

"Solch eine Frage ist viel zu früh", sagte der 72-Jährige am Freitag in München und stellte klar: "Wenn ich sage, ich übernehme das interimistisch, dann ist das so." Seine vierte Amtszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister sei mit der Vereinsführung "ganz klar vereinbart" bis zum Saisonende.

Heynckes räumte vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim Hamburger SV aber ein, dass ihm die Aufgabe "langsam wieder Spaß" bereite. Es sei aber "ein Fulltime-Job, der hat es in sich".

19. Oktober: Jupp Heynckes ärgert sich über Nachlässigkeiten

Rundum zufrieden war Jupp Heynckes trotz seines erfolgreichen Europa-Comebacks beim FC Bayern nicht. "Über weite Strecken haben wir gut gespielt, nur eine Unzahl von Torchancen nicht genutzt. Wir haben dann im Gefühl des sicheren Sieges zu viel zugelassen und waren nachlässig. Das muss angesprochen und abgestellt werden", bemängelte Heynckes nach dem insgesamt überzeugenden 3:0 (2:0) der Münchner gegen Celtic Glasgow in der Champions League.

Nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Freiburg und vor allem drei Wochen nach dem vernichtenden 0:3 gegen Paris St. Germain in der Champions League macht sich die akribische Arbeit von Heynckes bemerkbar. Organisation, Spielfreude und Wille sind wieder klare Bestandteile des Bayern-Spiels. Das Selbstvertrauen wächst.

"Wenn ich nach einem Drittel eine Mannschaft übernehme, ist es notwendig, dass man Rückenwind bekommt und die ersten Spiele gewinnen muss", erläuterte Heynckes. Die ersten Schritte sind gemacht. Und im Idealfall können die Münchner in zwei Wochen bereits beim Rückspiel in Schottland den Achtelfinaleinzug feiern.

18. Oktober: FC Bayern schlägt Celtic Glasgow in Champions League 3:0

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat den Einzug in das Achtelfinale der Champions League wieder fest im Visier. Die Münchner gewannen am Mittwoch am dritten Spieltag der Gruppe B daheim 3:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow. Damit hat die Mannschaft des zurückgekehrten Trainers Jupp Heynckes als Tabellen-Zweiter nun sechs Punkte, der schottische Meister bleibt bei drei. Thomas Müller (17.), Joshua Kimmich (29.) und Mats Hummels (51.) sorgten dafür, dass sich die Bayern für das 0:3 bei Paris Saint-Germain rehabilitierten. PSG führt die Gruppe mit neun Punkten weiterhin an. Den Spielbericht zur Partie in München lesen Sie hier.

Hummels: Bayern aktuell kein Top-Team - "Müssen uns zusammenreißen"

Der FC Bayern ist nach Ansicht von Mats Hummels in der derzeitigen Form kein europäisches Spitzenteam. "Es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch nicht auf dem Niveau, auf dem es sein muss, um aktuell zu den absoluten Top-Mannschaften in Europa zu gehören", sagte der Fußball-Weltmeister der Sport Bild. Zur Atmosphäre in der Spielerkabine meinte der 28-Jährige, dass der Zusammenhalt erst wieder wachsen müsse. "Es ist definitiv so, dass wir uns teamintern in vielen Dingen zusammenreißen und verbessern müssen." Vor dem Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow waren die Bayern in der Gruppe nur Zweiter hinter Paris Saint-Germain.

Unter dem jüngst beurlaubten Trainer Carlo Ancelotti hatte die Chemie in der Mannschaft gelitten, gleich mehrere Profis sprachen sich für eine Trennung vom Italiener aus. Ancelottis Nachfolger Jupp Heynckes will eine klare Hierarchie installieren. Dass es ein Machtvakuum im Team des deutschen Rekordmeisters gebe, das glaubt Hummels nicht. "Sehr viele Jungs in der Mannschaft mit Führungsspieler-Qualitäten" erwähnte der Verteidiger und ergänzte: "Wir haben auf jeden Fall sehr viele, die in der Kabine reden und versuchen, Einfluss zu nehmen. Es ist definitiv nicht so, dass es bei uns in der Kabine zu leise wäre."

Boateng muss 300.000 Euro an Makler zahlen

Fußball-Star Jérôme Boateng muss einer Immobilienfirma 300 000 Maklergebühr nachzahlen. Ein entsprechendes Urteil fällte das Landgericht München I am Mittwoch. Der Makler einer Immobilienfirma aus Grünwald (Landkreis München) hatte dem Profi des FC Bayern München beim Hauskauf geholfen - und legte vor Gericht einen Vertrag vor, der im Mai 2016 geschlossen wurde. Boateng hatte jedoch nicht gezahlt, weil er die Abmachung als Freundschaftsdienst verstanden hatte. Der Fußballer habe dem Freund schlichtweg vertraut, sagte sein Anwalt.

Die beiden Männer hatten sich kennengelernt, weil ihre Kinder denselben Kindergarten besuchen. Für das Gericht war es jedoch eindeutig, dass sich Boateng an den Vertrag mit dem Makler halten muss. Er sei nicht von ihm überfahren worden und habe genau gewusst, was er unterschreibe. Das gehe zum Beispiel aus mehreren hin und her geschickten WhatsApp-Nachrichten hervor.

17. Oktober: "Großer Test" für Celtic Glasgow - Ohne Simunovic gegen Bayern

Schottlands Fußball-Meister Celtic Glasgow will im Champions-League-Spiel beim FC Bayern München mutig auftreten. "Wir werden nicht ehrfürchtig sein", versicherte Trainer Brendan Rodgers am Dienstagabend in der Münchner Fußball-Arena. "Es ist ein großer Test für uns, aber wir hoffen auf ein gutes Ergebnis", erklärte der 44-Jährige vor dem Gruppenspiel bei den mit drei Zählern punktgleichen Bayern.

Celtic muss in der Abwehr einen Ausfall verkraften. Innenverteidiger Jozo Simunovic kann wegen einer Muskelverletzung nicht auflaufen. "Wir haben trotzdem die nötigen Spieler in der Abwehr", sagte Rodgers. Für ihn zählen die Bayern trotz des jüngsten 0:3 gegen Paris Saint-Germain zu den Favoriten auf den Titelgewinn in der Königsklasse.

"Der Trainerwechsel hat einen positiven Effekt auf die Mannschaft", sagte Rodgers zum Wechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes. Beim 5:0 gegen den SC Freiburg hätte der deutsche Rekordmeister "auf einem anderen Level gespielt", urteilte Rodgers. Nach dem 3:0 im Auswärtsspiel gegen den RSC Anderlecht trauen sich die Celtic-Profis auch in München eine Überraschung zu. "Wir müssen an uns glauben", forderte Scott Sinclair bei der Pressekonferenz in der Münchner Arena.

Heynckes geht Champions League mit "großen Ambitionen" an

Für Nostalgie hat Jupp Heynckes beim FC Bayern gerade einfach keine Zeit. "Ich lebe in der Gegenwart", sagte der 72-Jährige am Dienstag sehr bestimmt. Nach 1607 Tagen betritt er am Mittwoch wieder die große Bühne Champions League.

Aber die aktuelle Aufgabe gegen Celtic Glasgow überlagert die Erinnerung an die ruhmvolle Vergangenheit mit dem Finaltriumph 2013 im Wembleystadion. Nach dem famosen 5:0 gegen den SC Freiburg ist der Trainer-Rückkehrer auch bei seinem Europa-Comeback gleich gefordert. Gegen den punktgleichen schottischen Serienmeister muss unbedingt ein Sieg her, um auf Achtelfinalkurs zu bleiben. Und Heynckes nimmt den "sehr kampfstarken" Gegner ernst: "Einen Fehler darf man nicht machen, irgendeine Mannschaft zu unterschätzen."

Heynckes und die Champions League, das ist eine sehr spezielle Geschichte. Erst zum vierten Mal nimmt der hochdekorierte Trainer an dem Wettbewerb teil, aber bislang erreichte er stets das Finale. Zwei Endspiele gewann Heynckes - das letzte am 25. Mai 2013 in London gegen Borussia Dortmund war Höhepunkt der damaligen Triple-Krönung.

Die Königsklasse gibt Heynckes auch jetzt den Extra-Kick auf seiner vierten Bayern-Mission. "Das ist ein Wettbewerb, der prickelnd ist. Das Niveau ist gigantisch", schwärmte er am Dienstag. "Der FC Bayern hat große Ambitionen in dem Wettbewerb, meine Mannschaft und ich auch." Er selbst geht gelöst ins Spiel, nachdem eine Knie-Operation bei seiner Frau Iris "sehr gut verlaufen" sei, wie er berichtete.

Drei Wochen nach dem 0:3-Desaster bei Paris St. Germain im letzten Spiel unter Carlo Ancelotti geht es für Heynckes darum, gegen Celtic die Weichen für das Weiterkommen zu stellen. Von "Wiedergutmachung" für Paris sprach er nicht, trotzdem soll etwas gerade gerückt werden.

Personell wird Heynckes wenig verändern. Zu einer Umstellung ist er gezwungen, weil der von ihm ins Mittelfeld zurückversetzte Javi Martínez wegen einer Schulterverletzung ausfällt. "Wir können das kompensieren", versicherte Heynckes jedoch. Er verriet aber nicht, welche Alternative er auswählen wird: Arturo Vidal, Sebastian Rudy oder Corentin Tolisso.

Bayern-Profi Martínez fällt definitiv auch gegen den HSV aus

Der FC Bayern München wird für mindestens zwei Spiele ohne Javi Martínez auskommen müssen. Trainer Jupp Heynckes berichtete vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Celtic Glasgow, dass der 29 Jahre alte Spanier auch am kommenden Samstag im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV definitiv fehlen werde.

Die Wettkampfpause des Mittelfeldspielers, der sich beim 5:0 gegen Freiburg eine Verletzung am rechten Schultergelenk zugezogen hatte, könnte aber auch noch länger dauern. "Ich bin kein Freund davon, verletzte Spieler einzusetzen", erklärte Heynckes.

Bayern-Profi Vidal bereit für Einsatz gegen Celtic Glasgow

Bayern-Trainer Jupp Heynckes kann nach dem Ausfall von Javi Martínez im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow auf Arturo Vidal als möglichen Ersatzmann zurückgreifen. Der Chilene hat eine Muskelverhärtung überwunden und nahm am Dienstagvormittag auf dem Vereinsgelände des FC Bayern in München am Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil.

Heynckes hatte bei seinem Einstand gegen den SC Freiburg (5:0) noch auf Vidal noch verzichtet, um bei dem 30-Jährigen "kein Risiko" einzugehen: "Er ist zu wichtig."

Neben Vidal bieten sich Nationalspieler Sebastian Rudy und der Franzose Corentin Tolisso als Optionen für die Position von Martínez im defensiven Mittelfeld an. Der Spanier hatte gegen Freiburg eine Verletzung am rechten Schultergelenk erlitten. Er wird Heynckes und den Bayern vorerst fehlen. Neben Martínez fallen gegen Celtic auch Torwart Manuel Neuer, Franck Ribéry und Juan Bernat aus.

16. Oktober: Boateng dachte an Abschied von Bayern

Jérôme Boateng hat vor der aktuellen Saison mit einem Weggang vom FC Bayern geliebäugelt. Weil der Fußball-Nationalspieler unter dem ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti nicht wie gewohnt eine zentrale Rolle spielte, stand ein Wechsel offenbar im Raum. "Ich hatte im Sommer ein Gespräch mit den Verantwortlichen, darüber, wie sie mich sehen. Ich habe gesagt, dass ich mir Gedanken mache", erzählte der 29 Jahre alte Weltmeister dem Kicker (Montag). Nach der Trennung von Ancelotti und der Rückkehr von Jupp Heynckes zum Rekordmeister soll der Abwehrspieler wieder Leistungsträger werden.

Nach etlichen Verletzungssorgen seit knapp zwei Jahren sieht sich Boateng aber noch nicht topfit. "Mir fehlt noch ein bisschen die Kraft und Dynamik über 90 Minuten, das sollte aber in den nächsten ein bis zwei Wochen kommen", meinte er. Dann stehen für die Bayern in Liga, Champions League und DFB-Pokal vorentscheidende Partien an.

15. Oktober: Heynckes nach 5:0-Gala: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns"

Nur 17 Stunden nach seinem Gala-Comeback in der Fußball-Bundesliga stand Jupp Heynckes in München schon wieder auf dem Trainingsplatz. Der 72-Jährige schlägt ein neues Arbeitstempo beim FC Bayern an. Am Sonntagvormittag wurde - beobachtet von vielen Fans - gleich auf Champions League und das anstehende Schlüsselspiel gegen Celtic Glasgow umgeschaltet.

Den bis auf die Schulterverletzung von Javi Martínez perfekten 8. Bundesliga-Spieltag bewertete Heynckes nicht voreilig als ersten kleinen Triple-Schritt zu neuen Titeln. "Es ist ein positiver Anfang nach den letzten Wochen. Aber es liegt noch einiges an Arbeit vor uns", sagte der Rückkehrer des Jahres sachlich-nüchtern nach dem befreiend wirkenden 5:0 gegen den SC Freiburg.

Weder Heynckes noch seine Spieler mochten den "Jupp-Effekt" aber zu hoch hängen. "Wir dürfen uns von diesem Hype, der rund um das Spiel entsteht, nicht irritieren lassen", erklärte Kapitän Thomas Müller: "Ein Trainerwechsel entfacht immer irgendwo neue Energie."

14. Oktober: FC Bayern droht Ausfall von Martínez gegen Celtic Glasgow

Jupp Heynckes befürchtet beim FC Bayern München einen Ausfall von Javi Martínez im Champions-League-Spiel gegen Celitc Glasgow. Der spanische Fußball-Nationalspieler musste beim 5:0 gegen den SC Freiburg am Samstag in der Bundesliga nach einem Zweikampf mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Heynckes äußerte sich mit Blick auf das Gruppenspiel am kommenden Mittwoch in München skeptisch. Erst nach einer exakten Untersuchung werde man Gewissheit haben.

"Wenn Javi sich auswechseln lässt, ist es schon bedenklich", sagte Heynckes: "Er ist nicht nur ein Baske, er ist ein robuster Typ. Und er kann auch noch richtig Fußball spielen. Das hat er heute wieder gezeigt." Bayern und Celtic liegen nach zwei Spieltagen mit jeweils drei Punkten hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain (6 Zähler).

Bayern gewinnen bei Heynckes-Comeback

Jupp Heynckes hat mit dem FC Bayern München ein gelungenes Trainer-Comeback gefeiert. Die Bayern bezwangen den SC Freiburg am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Hause 5:0 (2:0). Ein Eigentor von SC-Spieler Julian Schuster brachte das Heynckes-Team am Samstag in Führung. Kingsley Coman, Thiago, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich trafen ebenfalls.

13. Oktober: Heynckes ist überzeugt vom Erfolg des FC Bayern

Jupp Heynckes ist nach intensiven ersten Arbeitstagen beim FC Bayern vom Gelingen seines zeitlich begrenzten Comebacks als Fußball-Trainer überzeugt. "Ich weiß, dass sich der Erfolg einstellen wird", sagte der 72-Jährige am Freitag. Es genüge aber nicht, dass er jetzt als Trainer zurück sei. Im Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg erwartet er eine Bayern-Mannschaft, die hochmotiviert ist und als Kollektiv agiert. "Das A und O des Fußballs ist, stabil in der Defensive zu stehen", betonte der Trainer. Dafür soll auch Javi Martínez wieder dauerhaft im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Arturo Vidal fehlt wegen einer Muskelverhärtung beim Heynckes-Comeback.

12. Oktober: Nagelsmann: "Keine Anfragen, kein Kontakt" zum FC Bayern

Julian Nagelsmann hat jeglichen Kontakt zum FC Bayern bestritten und das Vorgehen mancher Medien bei der Trainerdebatte in München kritisiert. "Es gibt und gab keine Anfragen und auch keinen Austausch und Kontakt von meiner Seite zu dem Club", sagte der Chefcoach von 1899 Hoffenheim. Nagelsmann betonte bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel der Kraichgauer gegen den FC Augsburg: "Ich konzentriere mich extrem auf den Erfolg dieser Mannschaft. In meinem Kopf spielt nix anderes eine Rolle."

Nagelsmann war nach der Entlassung von Carlo Ancelotti beim FC Bayern als möglicher Nachfolger gehandelt worden und gilt nach wie vor als heißer Kandidat, wenn im Sommer Jupp Heynckes seine Mission beendet. Der 30-Jährige war während der Länderspielpause privat in München, mit seiner Lebensgefährtin und seinem knapp dreijährigen Sohn. "Ich kann ja schlecht zu meinen Schwiegereltern sagen, sie müssen umziehen", erklärte Nagelsmann.

Er schilderte, wie er mit seinem Sohn auf einem Spielplatz war und von einem etwa Sechsjährigen gebeten wurde, mit ihm ein Foto zu machen. "Volksnah wie ich bin, habe ich das bejaht." Ein paar Stunden später habe er in den Sportnachrichten eines TV-Senders das Foto gesehen: "Der kleine Junge war abgeschnitten, nur noch ich. Wahrscheinlich haben der Papa oder die Mama das Bild verkauft." Dass solche Fotos ins Fernsehen kommen, sei "mehr als traurig und etwas skurril", sagte Nagelsmann, aber auch "nicht total überraschend". Beim Familien-Ausflug am Tag danach habe er dann in einem Märchenpark ein Foto mit einem Fan verweigert.

11. Oktober: Medien: Bei Düsseldorfs Nicht-Aufstieg muss Bayern München zahlen

Verpasst Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf in dieser Saison den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, muss Rekordmeister FC Bayern München den Rheinländern eine Entschädigung zahlen. Wie die Bild-Zeitung (Mittwoch) berichtete, würden 250.000 Euro fällig, wenn Düsseldorf nicht aufsteigt. Diese Summe sei teil der Vereinbarung über die Ablöse für den ehemaligen Co-Trainer Peter Hermann.

Den 65-Jährigen hatten die Bayern vor wenigen Tagen als Assistent für Cheftrainer-Rückkehrer Jupp Heynckes verpflichtet. Die fixe Ablöse für Hermann soll 1,75 Millionen Euro betragen - plus die mögliche Nachzahlung.

10. Oktober: Nach verpasster WM-Quali: Robben beendet Karriere in Nationalteam

Arjen Robben hat seine aktive Profi-Karriere in der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Das erklärte der 33 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern München nach der verpassten WM-Qualifikation am Dienstagabend. Robben hatte beim 2:0 (2:0) gegen Schweden zum Abschluss seiner Laufbahn im Dress von Oranje einen Doppelpack erzielt - für eine letzte Chance auf ein WM-Ticket für 2018 in Russland hätten die Niederlande aber mit sieben Toren Unterschied gewinnen müssen. Der Vize-Weltmeister von 2010 betonte, er wolle sich fortan "ausschließlich auf Bayern konzentrieren".

Was unterscheidet die Niederlande von Saudi-Arabien und dem Iran? Im Gegensatz zu den Asien-Vertretern bleibt Oranje bei der WM 2018 nur die Zuschauerrolle. Starspieler Robben tritt nach dem Aus gleich ab.

In seinem letzten Spiel wurde Robben von den Fans in Amsterdam noch einmal bejubelt. Mit seinen Kindern auf dem Arm ließ sich der Flügelspieler nach der Partie feiern, schon vor dem Spiel wirkte er bei der Nationalhymne ergriffen. Dass Robben nach einer verpassten Qualifikation abtreten würde, hatte sich abgezeichnet.

Sammer traut Bayern mit Heynckes viel zu

Der ehemalige Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer traut Jupp Heynckes bei seinem vierten Trainer-Engagement in München Großes zu. "Mit dem FC Bayern München wird in dieser Saison noch zu rechnen sein - und zwar so richtig!", sagte der 50-Jährige in seiner Funktion als Eurosport-Experte.

Sammer, der den deutschen Fußball-Rekordmeister als Sportvorstand 2013 an der Seite von Heynckes zum historischen Triple-Gewinn geführt hatte, äußerte sich beeindruckt über den Neustart des früheren Weggefährten am Montag. "Jupp hat auf mich den Eindruck gemacht, als wäre er nie weg gewesen. Er sieht gut und erholt aus. Er war bei der Präsentation exzellent", sagte Sammer. "Ich bin davon überzeugt, dass das eine sehr gute Geschichte wird."

Den 72-jährigen Heynckes nach der Trennung vom italienischen Trainer Carlo Ancelotti als Übergangslösung aus dem Ruhestand zu holen, nannte Sammer eine zu "hundert Prozent richtige Entscheidung". Der Verein werde jetzt wieder zur Ruhe kommen. "Dann entsteht ein Aufbruch, mit dem sie zu alter Leistungsstärke zurückkehren werden."

Heynckes verspricht FC Bayern wieder "Ordnung"

Nach einem vermasselten Saisonstart versprüht Jupp Heynckes beim FC Bayern wieder Zuversicht. Der Altmeister geht seine letzte Mission an der Säbener Straße voller Tatendrang an, er verspricht dem Team wieder "Ordnung". Seinen Nachfolger soll es erst 2018 geben.

Jupp Heynckes begann seine Titel-Rettungs-Mission beim FC Bayern mit einem standesgemäßen "Grüß Gott" - dann holte der Trainer-Altmeister in einem Monolog von zehneinhalb Minuten weit aus. Im Team wieder "Ordnung schaffen", die "Situation entkrampfen", eine "Hierarchie installieren" und den Bossen Zeit und Ruhe bei der langfristigen Trainersuche schenken: Der Bundesliga-Rückkehrer lässt sich vom Mammut-Programm beim schwächelnden Fußball-Rekordmeister nicht einschüchtern. Konkrete Ziele verkneift sich der Triple-Macher von 2013, meinte aber optimistisch: "Trotz der schwierigen Situation bin ich zuversichtlich, dass wir die Erfolgsspur wieder aufnehmen."

Vor zwei Dutzend Kamerateams und mehr als 70 Reportern präsentierten die Bayern am Montag in der Allianz Arena ihren alten, neuen Hoffnungsträger als "absoluten Meister im Fußball", wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge lobte. "Wir haben alle das Feuer gespürt, das ihn ihm lodert. Wir sind überzeugt, dass er der ideale Mann ist."

Nur kurz nach dem einstündigen Pressetermin tauschte Heynckes Anzug gegen dunkelblaue Bayern-Trainingskleidung, setzte eine Schirmmütze auf und betrat im leichten Nieselregen erstmals nach 1592 Tagen Fußball-Rentner-Dasein wieder für die Münchner einen Trainingsplatz.

