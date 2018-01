2018-01-27 16:17:00.0

FC Bayern Bastian Schweinsteiger kommt im August zum Abschiedsspiel nach München

Bastian Schweinsteiger bekommt ein Abschiedsspiel: Im August kommt der Mittelfeldstratege mit seinem derzeiten Verein Chicago Fire nach München.

Serge Gnabry soll im Sommer fix zum FC Bayern zurückkehren.



Mats Hummels wünscht sich eine härtere Konkurrenz in der Bundesliga.



Der FC Bayern muss gegen Hoffenheim auf Martínez und Hummels verzichten.

FC Bayern: News im Blog

27. Januar: Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger - am 28. August in München

Bastian Schweinsteiger will den Fans des FC Bayern München mit einem großen Abschiedsspiel Servus sagen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag bekanntgab, findet am 28. August eine Partie gegen Schweinsteigers aktuellen Club Chicago Fire statt.

"Ich freue mich sehr darüber, wieder in der Allianz Arena aufzulaufen und hoffentlich auf viele Fans des FC Bayern München zu treffen, die mich seit Anfang meiner Karriere begleitet haben", sagte Schweinsteiger, der auf der Videoleinwand eingeblendet wurde. "Insbesondere freue ich mich auf die Südkurve, da wir immer ein besonderes Verhältnis hatten." Dort wurde nach der Bekanntgabe besonders gejubelt.

"Bastian Schweinsteiger hat beim FC Bayern München eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und damit eine äußerst erfolgreiche Ära des FC Bayern mitgeprägt. Dazu war er durch seine herausragende Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Familie und wird es immer bleiben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Es stand für uns außer Frage, einem so verdienten Spieler mit einem Abschiedsspiel vom FC Bayern München 'Danke' zu sagen."

Bayern will gegen Hoffenheim "Dinge zurechtrücken"

Der FC Bayern bekommt es am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga mit einem Gegner zu tun, gegen den er zuletzt schlecht ausgesehen hat. Gegen 1899 Hoffenheim gab es für den deutschen Fußball-Rekordmeister zuletzt zwei Niederlagen und ein Remis. "Es wird Zeit, die Dinge zurechtzurücken und zu zeigen, wer deutscher Meister ist", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

26. Januar: FC Bayern ohne Martínez und Hummels gegen Hoffenheim

Der FC Bayern München bestreitet sein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim ohne Javi Martínez und Mats Hummels. "Javi hat in diese Woche nur bedingt trainieren können. Weil er noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt ist, wird er nicht mit ins Aufgebot gehen", sagte Trainer Jupp Heynckes vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr). Martínez hatte schon beim 4:2 im Heimspiel gegen Werder Bremen Magen-Darm-Probleme. Weltmeister Hummels kam nach Erkrankung in diesem Jahr noch nicht zum Einsatz.

"Wenn man zwei Tage das volle Programm mit der Mannschaft mitmacht, genügt mir das nicht. Mats ist vernünftig genug, das auch so zu sehen", sagte Heynckes zum Verzicht auf Weltmeister Hummels. Thiago und Manuel Neuer fehlen ohnehin weiter.

Beim Heimspiel des Spitzenreiters gegen den Tabellenneunten aus dem Kraichgau kommt es für die vor der Saison verpflichteten Sebastian Rudy und Niklas Süle ebenso zum Wiedersehen mit den Ex-Kollegen wie für den im Winter geholten Sandro Wagner. "Grundsätzlich spielt das bei mir keine Rolle, ob ein Spieler vom jeweiligen Verein zu uns gekommen ist", sagte Heynckes mit Blick auf die Aufstellung. "Für den FC Bayern ist es wichtig, dass er seine Spiele gewinnt. Alles andere schalte ich aus."

Süle, Rudy, Wagner, Gnabry: Ein Wiedersehen mit spezieller Note

Ein großes "Hallo" in der Münchner Arena ist garantiert. Beim Bundesligaduell zwischen dem FC Bayern und 1899 Hoffenheim kommt es am Samstag zum großen Wiedersehen. Niklas Süle, Sebastian Rudy und Winterzugang Sandro Wagner treten im Bayern-Dress gegen ihren Ex-Club an. Und im TSG-Trikot wird Flügelstürmer Serge Gnabry in der Allianz Arena zeigen wollen, dass er nach Ablauf seiner Hoffenheimer Lehrzeit schon reif für Deutschlands Serienmeister ist.

25. Januar: Nagelsmann lobt Heynckes - und ist beim FC Bayern wohl aus dem Rennen

Das Thema Julian Nagelsmann und Bayern München hat sich vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem deutschen Meister und 1899 Hoffenheim an diesem Samstag merklich abgekühlt. Nach der Süddeutschen Zeitung berichtete am Donnerstag auch die Bild-Zeitung, dass der 30 Jahre alte Hoffenheim-Coach in den Münchener Überlegungen über die Besetzung des Trainerpostens in der nächsten Saison keine Rolle mehr spielt. Nagelsmann selbst sagte am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel: "Ich werde mich zu keinem Trainergesuch bei anderen Vereinen mehr äußern. Ich betone weiter, wie gern ich hier weiter jeden Tag auf das Gelände fahre und wie sehr ich mich diesem Verein verbunden fühle."

Nagelsmann könnte 2019 aus seinem Vertrag mit der TSG Hoffenheim aussteigen. Genauso lange möchte der FC Bayern auch an seinem aktuellen Trainer Jupp Heynckes festhalten. Der jüngste Trainer der Bundesliga lobte den ältesten am Donnerstag ausdrücklich. "Wenn man ihn als außergewöhnlich erfolgreich beschreibt, dann beschreibt ihn das ganz gut", sagte Nagelsmann über Heynckes. "Er war bei nahezu allen Clubs erfolgreich und hat diverse nationale und internationale Titel gewonnen. Und seine Karriere wird ja noch erfolgreicher werden. Da kann man nur Applaus klatschen. Das kann für einen jungen Trainer nur ein Ansporn sein, mal in ähnliche Dimensionen vorzustoßen."

24. Januar: Bundestrainer Joachim Löw zum Goretzka-Wechsel: "Entscheidung aus Überzeugung"

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat einen fairen Umgang mit Nationalspieler Leon Goretzka angemahnt. "Der Spieler hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die nicht überall große Sympathie hervorruft. Aber es war seine eigene Entscheidung, eine Entscheidung aus Überzeugung. Und jetzt sollte man von Seiten der Fans so mit ihm umgehen, dass es im normalen Rahmen abläuft", sagte Löw am Mittwoch in Lausanne am Rande der der Gruppenauslosung zur Nations League. Goretzka wechselt im Sommer ablösefrei von Schalke 04 zu Bayern München. Das hatte für Proteste und Kritik von Schalker Fans gesorgt.

Das Wichtigste für Schalke sei nun, dass vor den Spielen "eine gewisse Ruhe" herrsche und sich nicht alles nur auf Goretzka fokussiere, ergänzte der DFB-Coach. Die Enttäuschung der Königsblauen kann er nachvollziehen: "Klar, die Unzufriedenheit ist zu erkennen, aber der Leon hat sich immer für Schalke reingehauen." Es sei "absoluter Vorsatz" des 22-Jährigen, "für Schalke bis zum Schluss die Ziele zu erreichen und gute Leistungen zu bringen", bemerkte Löw.

Serge Gnabry kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück

Im Sommer unterschrieb Serge Gnabry einen Vertrag bis 2020 beim FC Bayern - in einem Bayern-Trikot aufgelaufen ist er aber bislang noch nicht. Denn kurz nach seiner Unterschrift wurde bekannt, dass der 22-Jährige eine Saison lang an die TSG Hoffenheim ausgeliehen wird. Wie die Sport Bild berichtet, gab Gnabry damals Bayern-Boss Uli Hoeneß das Versprechen, nach einem Jahr auf jeden Fall fest an die Säbener Straße zu kommen.

Hintergrund für seinen Wunsch vor einem Jahr, sich ausleihen zu lassen, sei die Konkurrenzsituation bei den Bayern gewesen. Douglas Costa spielte damals noch bei den Münchern. Zudem habe der damalige Coach Carlo Ancelotti ihm nicht den Eindruck vermittelt, auf einen jungen deutschen Spieler zu setzen.

23. Januar: Mats Hummels wünscht härtere Bundesliga-Konkurrenz

Weltmeister Mats Hummels wünscht sich eine härtere Konkurrenz für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. "Ich denke, dass es der Bundesliga definitiv fehlt, dass eine zweite oder dritte Mannschaft richtig konstant punkten kann. Das wird hoffentlich aus Fansicht, aber auch aus Wettkämpfersicht wieder anders", sagte der Innenverteidiger bei "100 % Bundesliga - Fußball bei Nitro". Natürlich sei der Vorsprung von aktuell 16 Punkten schön, "weil man ja die Meisterschaft gewinnen will, hat aber aus Wettkämpfersicht auch ein Geschmäckle."

Im internationalen Vergleich hofft Hummels auch auf eine erstarkte Bundesliga. "Ich sehe schon andere Ligen klar vorne. Die spanische und die englische Liga sind die beiden stärksten. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht noch hinter andere Ligen rutschen", sagte der 29-Jährige. "Ich habe aber das Gefühl, dass es wieder besser wird. Wir haben mehr Trainer in der Liga, die auch gerne Fußball spielen lassen wollen." Ein bisschen weniger Fünferketten, die das Spiel zerstören, seien schön.

Für die Champions League fordert Hummels eine Steigerung der Münchner. "Wir müssen einfach zusehen, dass wir uns weiter verbessern, um international etwas reißen zu können, denn wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen", sagte der Defensivspieler. "Klar, man kann auch Glück haben, aber ich glaube schon, dass wir noch etwas draufpacken müssen in einigen Bereichen, um da dann eben auch mit den ganz großen Mannschaften Europas, zu denen wir zählen, mithalten zu können oder besser zu sein." Im Achtelfinale der Königsklasse treffen die Münchner auf Besiktas Istanbul.

Geldliga: Bayern wieder Vierter - Zehn englische Clubs unter Top 20

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern hat trotz der Übermacht der Premier-League-Vereine in der weltweiten Fußball-Geldliga den vierten Platz verteidigt. Die Münchner kamen in der Saison 2016/17 nach Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte auf einen Umsatz von 587,8 Millionen Euro. Die Einnahmen fielen damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor (592 Mio.) aus. Die Bayern schafften es damit zum zehnten Mal in Serie in die Top fünf der Rangliste der weltweit umsatzstärksten Vereine.

Dank der TV-Milliarden sind erstmals zehn Premier-League-Clubs auf den ersten 20 Plätzen zu finden. Erster blieb Europa-League-Gewinner Manchester United trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 689 auf 676,3 Millionen Euro. Champions-League-Sieger Real Madrid (674,6 Mio.) verdrängte seinen nationalen Rivalen FC Barcelona (648,3 Mio.) von Rang zwei. Der Umsatz des deutschen Pokalsiegers Borussia Dortmund stieg von 283,9 auf 332,6 Millionen Euro, dennoch verlor der BVB einen Platz und ist nun Zwölfter, der FC Schalke 04 ist mit 230,2 Millionen Euro 16. Noch vor einem Jahr wurde der Club mit 224,5 Millionen Euro an 14. Stelle geführt.

Deloitte erstellt die Rangliste auf Basis der veröffentlichten Jahresabschlüsse unter dem Titel "Football Money League". Transfererlöse werden nicht mit einberechnet, weshalb die Zahlen teils deutlich von den Angaben der Vereine abweichen.

22. Januar: Hummels und Alaba im Bayern-Training zurück

Weltmeister Mats Hummels und David Alaba sind beim FC Bayern ins Training zurückgekehrt. Nach ihren krankheitsbedingten Pausen waren die beiden Defensivspieler am Montag in München wieder bei der Einheit des Teams dabei. Hummels hatte wegen einer Erkältung und Fieber zuletzt pausieren müssen, Alaba fehlte beim 4:2 gegen Werder Bremen wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Niko Kovac: "Überhaupt keinen Kontakt" zu Bayern München

Trainer Niko Kovac von Eintracht Frankfurt hat Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern München zumindest in diesem Sommer zurückgewiesen. "Zu den Bayern gibt es überhaupt keinen Kontakt. Das garantiere ich zu 100 Prozent", sagte Kovac in einem Kicker-Interview. "Stand heute bin ich nächstes Jahr Trainer bei Eintracht Frankfurt, weil ich bis 2019 unter Vertrag stehe. Ich bin gerne hier und glücklich."

Medienberichten zufolge spielt Kovac allerdings in den Münchner Überlegungen ab 2019 eine Rolle. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Meisters versuchen zurzeit, ihren aktuellen Trainer Jupp Heynckes zu einem Verbleib für eine weitere Saison zu überreden. 2019 wären dann gleich mehrere potenzielle Bayern-Kandidaten wie Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig, Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim und auch Kovac verfügbar. Die Verträge von Hasenhüttl und Kovac laufen dann aus. In Nagelsmanns Kontrakt greift 2019 eine Ausstiegsklausel.

21. Januar: Bayern bezwingt Werder: Müller und Lewandowski treffen doppelt

Der FC Bayern steuert weiter ungebremst auf seinen nächsten Meistertitel zu. Die Münchner fuhren am Sonntag trotz wenig überzeugender Leistung einen 4:2 (1:1)-Arbeitssieg gegen Werder Bremen ein und bauten ihre Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga weiter aus. Thomas Müller (41./84. Minute) und Robert Lewandowski (63./76.) besiegelten vor 75.000 Zuschauern mit je zwei Treffern die 600. Liga-Niederlage der Bremer. Werder war durch Jeromé Gondorf (25.) zunächst in Führung gegangen und kam durch ein Eigentor von Niklas Süle (74.) zwischenzeitlich zum 2:2-Ausgleich. Mit weiter 16 Punkten stecken die Bremer auf dem Relegationsrang fest. Hier lesen Sie einen ausführlichen Spielbericht.

19. Januar: Leon Goretzka wechselt zum FC Bayern

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München ist perfekt. "Wir haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Gestern hat uns Karl-Heinz Rummenigge informiert, dass Leon den Medizincheck absolviert hat. Wir verlieren einen sehr, sehr guten Spieler", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel am Freitag. Im Sommer schließt sich Goretzka dem deutschen Fußball-Rekordmeister an. Ein Wechsel noch im Winter sei kein Thema, sagte Heidel.

Goretzka war nach seiner ersten Profispielzeit 2012/2013 beim VfL Bochum zum FC Schalke gewechselt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur geht seinen nächsten Karriereschritt beim FC Bayern, mit dem der Confed-Cup-Sieger endlich auch nationale Titel gewinnen möchte. Dazu lockt die Champions League als größte Club-Bühne. "Wir werden als Ersatz keinen Leon Goretzka verpflichten können, sonst wäre er ja hier geblieben. Aber wir werden das kompensieren, haben die Rückrunde Zeit, um uns Lösungen zu überlegen", sagte Heidel.

Der ablösefreie Wechsel des zwölfmaligen Nationalspielers hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. "Einig ist man sich dann, wenn der Vertrag unterschrieben ist und die medizinische Untersuchung abgelaufen ist. So weit sind wir noch nicht", hatte Bayern-Chef Rummenigge am Sonntag bereits auf das sich anbahnende Geschäft hingewiesen.

Einen Vierjahresvertrag in Gelsenkirchen mit einem spekulierten jährlichen Verdienst von bis zu zehn Millionen Euro hatte der Leistungsträger ausgeschlagen. "Wir sind traurig und enttäuscht, dass wir Leon als Spieler und Typen verlieren, aber haben die Entscheidung zu akzeptieren. Es steht außer Frage, dass Leon ein wichtiger Baustein ist", sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco.

Der FC Bayern bestätigte den Transfer per Pressemitteilung. "Wir sind sehr froh, dass sich mit Leon Goretzka ein deutscher Nationalspieler mit großer Perspektive trotz namhafter Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern entschieden hat. Damit ist gewährleistet, dass Leon Goretzka der Bundesliga erhalten bleibt", wird Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in dieser zitiert. Goretzka erhält einen Vertrag bis 2022.

