2017-01-24 16:01:34.0

FC Bayern FC Bayern baut ein neues Parkhaus an der Allianz-Arena

Der FC Bayern erweitert die Parkmöglichkeiten rund um die Allianz-Arena. Mit den Baumaßnahmen soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Die Allianz-Arena ist eines der beeindruckendsten Stadien weltweit. Die an ein Schlauchboot erinnernde Fassade ist einzigartig und mittlerweile zu einer Sehenswürdigkeit geworden. Im Inneren des Stadions wird regelmäßig Spitzensport geboten.

Als nervig kann sich allerdings sowohl die An- wie auch Abreise erweisen. Zwar stehen in drei Parkhäusern insgesamt 9.800 Auto-Parkplätze zur Verfügung, doch allzu oft kommt es zu Staus in den Parkhäusern und auf den Autobahnzubringern. Das liegt zum einen schlicht an dem erhöhten Verkehrsaufkommen. Rund 10.000 Autos, die nahezu zeitgleich die Parkhäuser verlassen wollen, würden auch an anderen Stellen zu erheblichen Verkehrsbeeinflussungen führen. Hinzu kommt, dass die Ausfahrten der Parkhäuser nicht weit auseinanderliegen, sich der Verkehr also nicht gut verteilen kann. Außerdem erweiterten die Münchner die Kapazität der Allianz-Arena über die Jahre von 69.000 auf 75.000.

FC Bayern plant 1.245 neue Parkplätze

Doch mittlerweile scheint zumindest ein klein wenig Besserung in Sicht. Schon im vergangenen Jahr wurden Pläne publik, ein viertes Parkhaus im Norden des Stadions zu errichten. Wie die tz heute berichtet, wurden nun die Pläne konkretisiert. Demnach wird sich in der kommenden Woche die Stadtgestaltungskommission mit den Neubauplänen beschäftigen. Läuft alles nach Plan, kann bereits Ende des Jahres mit dem Bau begonnen werden.

Der Plan sieht ein neues vierstöckiges Parkhaus vor, das Platz für 1.245 Autos haben soll. Derzeit befinden auf diesem Areal noch Parkplätze für 93 Busse. Diese sollen nun überbaut werden. AZ