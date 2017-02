2017-02-07 21:37:30.0

DFB-Pokal FC Bayern spaziert ins Viertelfinale - Lahm soll Karriere beenden

Der FC Bayern zieht mit einem 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale ein. Das größere Interesse aber gilt an diesem Abend den Spekulationen um den Kapitän. Von Tilmann Mehl

Der FC Bayern hat in souveräner Manier das Viertelfinale des DFB-Pokal erreicht. In einer einseitigen Partie schlugen die Münchner am Dienstagabend den VfL Wolfsburg mit 1:0. Weitaus überraschender als der Sieg war allerdings eine Meldung der Onlineausgabe der Sportbild. Die berichtete, dass Kapitän Philipp Lahm am Ende der Saison seine Karriere beendet.

Anders als bisher angenommen, soll er dann aber nicht den derzeit unbesetzten Posten des Sportdirektors übernehmen. Offenbar wollten ihm die Münchner nicht direkt einen Vorstandsposten anvertrauen. Mit diesem hätte Lahm mehr Mitspracherecht bei strukturellen Entscheidungen. Seit dem Rücktritt von Matthias Sammer am Ende der vergangenen Saison ist der Posten bei den Münchnern nicht vergeben. Die Münchner wollten sich am Rande des Spiels nicht zu der Personalie äußern.

Die Karriere von Philipp Lahm 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Philipp Lahm beendet seine Karriere beim FC Bayern im Sommer.



Gegen den VfL Wolfsburg absolvierte der Verteidiger sein 501. Pflichtspiel für die Bayern.



Mit den Münchenern wurde er unter anderem sieben Mal deutscher Meister und sechs Mal DFB-Pokalsieger.



Außerdem gewann er 2013 die Champions League.



Seinen größten Erfolg feierte Lahm als Kapitän der Nationalmannschaft mit dem Gewnn der WM 2014.



Anschließend beendete er seine Länderspiel-Karriere.

Lahm selbst ließ sich nichts von der Aufregung um ihn anmerken. Vor der Partie gegen Wolfsburg nahm er brav den Blumenstrauß von Karl-Heinz Rummenigge entgegen, den der Kapitän anlässlich seines 500. Spiels für die Bayern am vergangenen Samstag überreicht bekam. Danach spulte er wie in den vergangenen Jahren auch jenes Programm ab, das die Suche nach einem adäquaten Ersatz schwierig macht: Umsichtig in der Defensive und immer wieder klug im Zusammenspiel mit Arjen Robben auf der rechten Außenbahn.

FC Bayern dominiert das Spiel

Der Holländer indes schien sich die Erziehungsmaßnahme von Trainer Carlo Ancelotti zu Herzen genommen zu haben. Gegen Schalke war Robben am vergangenen Spieltag wegen nach einer pomadigen Leistung ausgewechselt worden. Das fand der Flügelspieler nur mäßig lustig, zeigte sich gegen Wolfsburg aber engagierter. Über Robben landete der Ball auch nach 16 Minuten bei Douglas Costa. Und weil keiner der Wolfsburger einen Anlass sah, ihn anzugreifen, zog er einfach aus 20 Metern ab. Da Luiz Gustavo die Flugbahn noch maßgeblich beeinträchtigte, blieb Keeper Koen Casteels nichts anderes übrig, als den Ball aus dem Netz zu holen.

Die Bayern dominierten auch fortan das Spiel, ohne sich allerdings abgesehen von einem Hummels-Kopfball große Chancen herauszuspielen. Dass die Wolfsburger die Münchner Hälfte nur aus der Ferne sahen, lag auch am ersten Auftritt von Thiago in diesem Jahr. Der Mittelfeldspieler verpasste die ersten Partien wegen einer Oberschenkelverletzung . Er gab dem Bayern-Spiel auf Anhieb mehr Struktur als noch in den vergangenen Partien.

Allerdings zeigten die Wolfsburger auch deutlich, warum sie in der Bundesliga nur auf dem 14. Platz stehen. Ohne jeglichen Esprit spulten sie ein überschaubares Programm ab. Trotzdem kamen sie durch Yunus Malli acht Minuten vor dem Abpfiff zu einer Großchance, die Manuel Neuer aber vereitelte. Am Ende zogen die Münchner aber verdient ins Viertelfinale ein.

Auf wen sie dort treffen, wird heute nach der Partie Dortmund gegen Berlin ausgelost. Weitaus interessanter aus Münchner Sicht wird aber sein, wie zwei der wichtigsten Positionen im Verein künftig besetzt werden: Die des Weltklasse-Rechtsverteidigers und jene des Sportdirektors. Für beide steht Philipp Lahm fortan wohl nicht zur Verfügung. So war dieser Dienstagabend einer, der mehr Fragen aufwarf, als er zu beantworteten in der Lage war.

Bayern München Neuer – Lahm, Javi Martinez, M. Hummels, Alaba – Xabi Alonso (73. Kimmich), Ar. Vidal – Robben (89. Coman), Thiago, Douglas Costa (87. Sanches) – Lewandowski

VfL Wolfsburg Casteels – Knoche, Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez – Seguin – Vieirinha, Bazoer (76. Didavi), Arnold, Gerhardt – Ntep (61. Gomez) – Mayoral (46. Malli)

Tor 1:0 Douglas Costa (18.) Zus. 73.500