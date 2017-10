2017-10-14 07:59:00.0

FC Bayern Ist Julian Nagelsmann in Gedanken schon beim FC Bayern?

Julian Nagelsmann ist der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von Jupp Heynckes bei Bayern München. Begonnen hat alles beim FC Augsburg. Der jüngste Bundesliga-Trainer im Porträt. Von Margit Messelhäuser

Julian Nagelsmann hat 2016 für Schlagzeilen gesorgt – als jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Bei der TSG Hoffenheim löste er damals Huub Stevens ab. Gut möglich, dass der 30-Jährige auch im kommenden Jahr wieder für Schlagzeilen sorgt – als neuer Trainer beim FC Bayern München.

Der gebürtige Landsberger, der in Issing im Landkreis Landsberg aufgewachsen ist, hatte sich ja selbst mit seiner Äußerung, Bayern München spiele „in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle“ ins Gespräch gebracht. Auch wenn er anschließend wieder zurückruderte: In München baut der junge Familienvater bereits ein Haus und München wäre auch um einiges näher an seiner Heimat.

ANZEIGE

Dieser ist Nagelsmann nach wie vor verbunden, er schaut sich Spiele seines Heimatvereins FC Issing an, wenn er seine Mutter in Landsberg besucht, wie zuletzt am Sonntag, als die Issinger 0:1 verloren haben. Im vergangenen Jahr kam Nagelsmann zu einem Hobby-Turnier des FC Issing, schlenderte über die Anlage, unterhielt sich mit Jugendfreunden, war immer für Autogramme oder ein Selfie zu haben – locker und souverän. „Hier treffe ich viele Bekannte, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Die kennen mich ja alle von früher, nicht nur als Bundesligatrainer“, sagte er damals.

Dass Fußball in seinem Leben eine große Rolle spielen würde, zeigte sich früh: Wenn er seine älteren Geschwister André und Vanessa zu deren Rock ’n’ Roll-Turnieren begleitete, interessierten ihn die Tänze in der Halle weniger – Julian Nagelsmann war vor der Halle mit einem Ball unterwegs. Beim FC Issing spielte er in der Jugend, wechselte dann zum Nachwuchs des FC Augsburg und wurde später bei der U17 der Münchner Löwen Kapitän, ehe eine schwere Verletzung seine Fußballträume platzen ließ.

Julian Nagelsmann: jüngster Bundesliga-Trainer - und bald beim FC Bayern?

Zunächst wollte er nichts mehr mit Fußball zu tun haben und konzentrierte sich auf sein Studium der Betriebswirtschaft – bis ihm Thomas Tuchel, damals beim FC Augsburg für die zweite Mannschaft verantwortlich, den Trainer-Job schmackhaft machte. Anstelle der Ökonomie absolvierte Nagelsmann daraufhin ein Fernstudium „Sportwissenschaft und angewandte Trainingslehre“ und verdiente sich bald seine ersten Sporen: Mit der A-Jugend der Hoffenheimer wurde er deutscher Meister. Mit seiner Karriere ging es weiter steil bergauf.

Das ist Julian Nagelsmann 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg/Lech

geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg/Lech

1,89 Meter/84 Kilo

1,89 Meter/84 Kilo

Abgeschlossenes Fernstudium als Sportwissenschaftler

Abgeschlossenes Fernstudium als Sportwissenschaftler

Familienstand: ledig, einen Sohn (Maximilian/2 Jahre)

Familienstand: ledig, einen Sohn (Maximilian/2 Jahre)

Stationen als Spieler: FC Issing, FC Augsburg, TSV 1860 München (Jugend) TSV 1860 München II (2006 bis 2007), FC Augsburg II (2007 bis 2008)

Stationen als Spieler: FC Issing, FC Augsburg, TSV 1860 München (Jugend) TSV 1860 München II (2006 bis 2007), FC Augsburg II (2007 bis 2008)

Stationen als Trainer: FC Augsburg Jugend (2008) TSV 1860 München Jugend (2008 - 2010) 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer 2010-2011) 1899 Hoffenheim U17 (2011/2012) 1899 Hoffenheim (Co-Trainer Profis unter Frank Kramer, Marco Kurz und Markus Gisdol/2012/2013) 1899 Hoffenheim U 19 (2013-2016) seit 11. Februar 2016: Chefcoach Bundesliga 1899 Hoffenheim

Stationen als Trainer: FC Augsburg Jugend (2008) TSV 1860 München Jugend (2008 - 2010) 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer 2010-2011) 1899 Hoffenheim U17 (2011/2012) 1899 Hoffenheim (Co-Trainer Profis unter Frank Kramer, Marco Kurz und Markus Gisdol/2012/2013) 1899 Hoffenheim U 19 (2013-2016) seit 11. Februar 2016: Chefcoach Bundesliga 1899 Hoffenheim

Erfolge: Deutscher U19-Meister mit Hoffenheim (2014) Deutscher U19-Vizemeister mit Hoffenheim (2015)

Nagelsmann, der seine A-Lizenz mit einer glatten 1,0 bestanden hat, wurde der jüngste Bundesligatrainer aller Zeiten, führte die TSG Hoffenheim aus der Abstiegszone bis zur Champions-League-Qualifikation. Dazu reichte es am Ende zwar nicht ganz, aber in der Europa-League ist der Verein in dieser Saison vertreten.

Am Samstag gibt es für Julian Nagelsmann in Hoffenheim ein Wiedersehen mit dem FC Augsburg – jenem Verein, bei dem seine Trainerkarriere damals eigentlich angefangen hat.