Sandro Wagner ist bereit für den Ernstfall

Es wäre „fahrlässig“ gewesen, Mats Hummels und Robert Lewandowski für das erste Rückrundenspiel zu nominieren, sagte Jupp Heynckes. Diese Einschätzung hat nichts mit einer akuten Formkrise der beiden Stars zu tun. Vielmehr zollen die Körper des Stürmers und des Verteidigers auch jetzt noch den Belastungen aus der Vorrunde Tribut. Sowohl die Patellasehnenprobleme (Lewandowski) wie auch schmerzende Adduktoren (Hummels) sind zwar fast überwunden – die Münchner sind aber in der luxuriösen Lage, kein Risiko eingehen zu müssen.

Und vor allem Hummels dürfte die abgesagte Dienstreise nach Leverkusen (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auch noch aus einem anderen Grund gelegen kommen. Ehefrau Cathy brachte am Donnerstag einen gesunden Sohn zur Welt. Den Namen des Buben wollten die Eltern bislang aber noch nicht verraten. Dem Weltmeister jedenfalls ist aus verständlichen Gründen mehr an familiärer Dreisamkeit als spätabendlicher Anstrengung am Freitag gelegen.

Look who decided to join us today



Welcome to this beautiful world! We are incredibly happy and I couldn’t be more proud of my wife and my little son who are both doing well pic.twitter.com/Yem7TRsoou