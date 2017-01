2017-01-10 10:18:47.0

FC Bayern Scheitert Badstuber Ausleihe an Boatengs Verletzung?

Holger Badstuber will den FC Bayern verlassen. Doch die Münchner könnten ihr Angebot, ihn auszuleihen nun wieder kassieren. Schuld ist die Schulter von Jerome Boateng.

Auf gerade mal 28 Minuten Einsatzzeit in der Bundesliga kommt Holger Badstuber in der laufenden Saison. Zu wenig für den 27-Jährigen, der nach zahlreichen Verletzungen derzeit fit ist und Spielpraxis benötigt. Darum wurde er zusammen mit seinem Berater bei den Bossen den FC Bayern vorstellig. Die versicherten ihm, bei einer Ausleihe keine Steine in den Weg zu legen.

Badstuber wurde unter anderem mit dem VfB Stuttgart und Manchester City in Verbindung gebracht. Auch Swansea City soll Interesse an dem Innenverteidiger haben, nachdem Münchens Co-Trainer Paul Clement zu den Walisern als Cheftrainer gewechselt ist. Nun berichtet die Bild, dass sich der FC Schalke mit Badstuber über eine Ausleihe bis zum Saisonende einig sei. An Interessenten hapert es also nicht.

Boateng fällt wohl länger aus als gedacht

Trotzdem könnte das geplante Geschäft platzen. Verantwortlich für die unsichere Situation ist die Schulter von Jerome Boateng. Der Nationalspieler musste sich kurz vor Weihnachten daran operieren lassen. Ursprünglich gingen die Bayern von einer Ausfallzeit von sechs Wochen aus. Der Kicker berichtet allerdings, dass Boateng erst Anfang März wieder zur Verfügung stehe. Damit würde er möglicherweise auch für das Champions-League Rückspiel beim FC Arsenal am 7. März ausfallen und Carlo Ancelotti hätte nur Mats Hummels und Javi Martinez als gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Der Spanier indes ist recht verletzungsanfällig. Fraglich, ob die Bayern das Risiko eingehen wollen, mit Badstuber auf eine mögliche Alternative freiwillig zu verzichten.

In den ersten beiden Jahren unter Pep Guardiola büßten die Münchner am Ende der Saison jeweils für den Kräfteverschleiß, weil nicht genug Personal vorhanden war, um regelmäßig großflächig zu rotieren. In eine derartige Situation will man in dieser Spielzeit nicht wieder kommen. Darunter könnte Badstubers Wechselwunsch leiden. time