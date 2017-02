2017-02-01 13:49:27.0

Kommentar Die Löwen verfolgen die falsche Fährte

Der TSV 1860 München entzieht drei Zeitungen die Jahresakkreditierungen. Ein Schritt, der den Löwen mehr schaden wird als den Medienvertretern. Von Tilmann Mehl

Der TSV 1860 München ist ein besonderer Verein. Wahrscheinlich der besonderste Deutschlands. Im Spannungsfeld zwischen bayerischer Folklore und einem arabischen Investor ist es schwer, Entscheidungen zu fällen, die zur allgemeinen Zufriedenheit sind.

Mit dem #http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/fussball/2-liga/TSV-1860-Muenchen-entzieht-drei-Zeitungen-Jahresakkreditierungen-id40384637.html# haben die Münchner aber eine Entscheidung mit fataler Außenwirkung getroffen. Diese Maßnahme als Angriff auf die Pressefreiheit zu bezeichnen, führt zu weit. Neben Merkur, tz und Bild haben auch andere Medien oft (und meistens berechtigt) kritisch über den Verein berichtet. Sie alle haben ihre Akkreditierung behalten. Sie werden die Vorgänge beim TSV 1860 München weiter intensiv verfolgen. Wie die drei sanktionierten Zeitungen selbstverständlich auch.

Was bleibt, ist ein immenser Imageschaden auf Seiten der Löwen. Sponsoren kann es nicht gefallen, wie sich der Verein präsentiert. Sie wollen weiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Allerdings nicht als Geldgeber eines Vereins, der die Medien aussperrt.

Im vergangenen Jahr wurde die Presse schon einmal boykottiert

Seit dem Einstieg von Hasan Ismaik achtet die Deutsche Fußball Liga (DFL) besonders auf die Vorgänge bei den Münchnern. Die DFL sieht ihr Produkt am liebsten positiv repräsentiert. Das machen die Löwen nur in den seltensten Fällen. Finanzielle Regelungen werden lediglich unter Hilfe einiger (legaler) Tricks erfüllt, wie die Umwandlung von Darlehen in Genussscheine.

Im vergangenen November verhängten die Münchner einen Presseboykott. Medienvertreter durften zeitweise das Vereinsgelände nicht betreten. Spieler und Mitarbeiter waren angehalten, nicht mit Journalisten zu sprechen.

Der TSV 1860 München. Das war mal der Verein von nebenan. Tatsächlich auch: Münchens große Liebe.

Der Club entfernt sich immer weiter von seinem Markenkern. Wirr geht es dort schon seit Jahrzehnten zu. Mittlerweile hat sich der Verein aber auf allen Ebenen von den Fans entfernt. Der Entzug von Jahresakkreditierungen ist da nur ein weiterer Schritt. Was erhoffen sich denn die Münchner überhaupt davon? Dass künftig wohlwollender berichtet wird? Das wird kaum der Fall sein. Im Gegenteil. Ohne Not haben die Münchner einen Nebenkriegschauplatz eröffnet. Das kostet Kraft. Kraft, die die seit geraumer Zeit lahmenden Löwen nicht haben.