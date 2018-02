2018-02-18 05:11:01.0

Bundesliga am Sonntag BVB mit Schwung aus Europa gegen Gladbach

Borussia gegen Borussia heißt es im Sonntagabendspiel der Bundesliga. Mönchengladbach will sich in Dortmund endlich wieder berappeln. Der VfB Stuttgart hofft, dass der Aufschwung unter Trainer Korkut auch in Augsburg anhält.

Die Dortmunder wollen das Borussia-Duell gewinnen. Foto: Guido Kirchner (dpa)