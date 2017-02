2017-02-27 17:43:45.0

Tschechien Fußballer Francis Koné rettet Gegenspieler das Leben

Bei einem Spiel in der tschechischen Fußball-Liga verschluckt ein Torwart seine Zunge. Sein Gegenspieler Francis Koné greift ein. Es ist nicht das erste Mal für ihn.

Fußballprofi Francis Koné hat in der tschechischen Fußball-Liga einem Gegenspieler die Zunge aus dem Rachen gezogen - und ihm womöglich das Leben gerettet. "Es war nicht das erste Mal für mich - einmal ist es in Italien und zweimal in Afrika passiert", sagte der 26-jährige Nationalspieler Togos. Das Verschlucken der Zunge - gemeint ist ein Zurücksinken der Zunge in den Rachen - führt zu akuter Atemnot und kann ohne Hilfe zur Erstickung führen.

Nun wird der Stürmer vom 1. FC Slovácko in Tschechien als Held gefeiert. Torwart Martin Berkovec vom gegnerischen Team Bohemians Prag 1905 hatte am Samstag seine Zunge verschluckt, nachdem er mit seinem Teamkapitän Daniel Krch zusammengestoßen war.

ANZEIGE

Torwart Martin Berkovec bedankt sich auf Facebook

Er konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden, wo er mit einem ausgeschlagenen Zahn zur Beobachtung geblieben war. "Ich möchte Francis Koné für meine Rettung und seine Hilfsbereitschaft danken", schrieb der 28-Jährige auf Facebook.

Chtel bych timto podekovat Kone Francis za zachranu a pohotovost pri dnesnim zapase...jsem rad za okamzitou pomoc a jeste jednou DĚKUJU!!! Posted by Martin Berkovec on Samstag, 25. Februar 2017

Koné spielt seit 2015 für den 1. FC Slovacko aus der südöstlichen Stadt Uherske Hradiste (Ungarisch Hradisch). Er hatte zuvor schon in Thailand, Portugal, Oman und Ungarn gespielt. dpa