Bundesliga Freitagsspiel Hertha ganz schwach gegen Mainz: «Nicht in Ordnung heute»

Die Hertha-Mannschaft ist gegenüber dem überraschenden 2:0 von Leverkusen nicht wieder zu erkennen. Gegen Mainz erspielen die Berliner kaum eine klare Torchance, Trainer Dardai sieht mächtig Redebedarf.

Pal Dardai hatte erst gar keine Lust, diese Niederlage öffentlich aufzuarbeiten. Mit wenigen Sätzen hakte der Trainer von Hertha BSC die 0:2 (0:1)-Niederlage am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 ab.

«Ich finde, das war das schlechteste Heimspiel, seit ich da bin», sagte er nach dreijähriger Amtszeit. «Wir müssen das runterschlucken, morgen ein bisschen diskutieren, ein bisschen Meinung austauschen. Das war nicht in Ordnung heute.»

Während die Mainzer den ersten Auswärtssieg seit fast einem Jahr feierten, verpassten die Berliner vor 30 908 Zuschauern im Olympiastadion den Anschluss an die internationalen Plätze. Der FSV steht zwar weiter auf dem Relegationsplatz, darf aber nach zuletzt drei Niederlagen zunächst aufatmen. «Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Der erste Auswärtssieg - wir sind natürlich überglücklich», sagte Chefcoach -Sandro Schwarz. Auch Sport-Vorstand Rouven Schröder war die Erleichterung anzusehen: «Das war ein ganz wichtiges Lebenszeichen.»

Auch freute es Schröder, dass seine Profis am Ende von den Mainzer Fans am Zaun abgeklatscht wurden: «Das tut gut.» Zuletzt bei der 2:4-Niederlage in Hoffenheim war der Tabellen-16. von den eigenen Anhängern verhöhnt worden. Gefeiert wurde vor allem ein Schwede: Robin Quaison erzielte beide Tore (40. und 65. Minute). «Das ist wohl einer der glücklichsten Tage, seit ich in Mainz bin», sagte der Stürmer nach seinem ersten Doppelpack im Oberhaus. «Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen.»

Hertha konnte nicht an den Sieg von Leverkusen anknüpfen. So haderte Dardai nach dem schwachen Spiel mit seiner Mannschaft. «Es kann nicht sein, dass wir die Zweikämpfe so leicht verlieren», sagte er dem TV-Sender Eurosport. «Das hat nicht gut ausgesehen.»

Die Ankündigung «Ganz großes Kino im Berliner Olympiastadion» als Titel auf dem Stadionmagazin klang am Ende eines grauen Bundesliga- Abends zweier nicht einmal mittelmäßiger Mannschaften wirkte wie ein schlechter Witz. Hertha verbuchte zu allem Übel noch einen frühen personellen Ausfall: Kapitän und Angreifer Vedad Ibisevic musste mit Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Und jetzt müssen die Berliner beim FC Bayern München und FC Schalke 04 antreten, wo sie in der Form vom Freitagabend kaum eine Chance haben dürften.

