2017-05-29 10:53:00.0

TSV 1860 München Investor Ismaik kündigt radikalen Umbruch bei 1860 München an

Hasan Ismaik hat viele Millionen Euro in 1860 München investiert. Nun kämpft der Verein gegen den Abstieg aus der 2. Liga. Ismaik kündigt darum drastische Konsequenzen an.

Eigentlich wollte Hasan Ismaik das Saisonende abwarten, ehe er sich zu seiner Einschätzung der Lage vom TSV 1860 München äußert. Doch nun ist dem jordanischen Investor der Kragen geplatzt:

Einen Tag vor dem Relegations-Rückspiel um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ist Münchens Geldgeber Berichten über einen angeblich bevorstehenden Weggang entgegengetreten. "Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass ich im Abstiegsfall den TSV 1860 möglicherweise verlassen werde", teilte der Jordanier am Montag bei Facebook mit. Die Bild am Sonntag hatte zuvor gemutmaßt, Milliardär Ismaik könnte einen Ausstieg erwägen, wenn die Löwen in die 3. Liga gehen müssten.

Am Dienstag um 18.00 Uhr spielen die Münchner daheim gegen Jahn Regensburg um den Verbleib in der 2. Liga. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Ismaik wird offenbar für das Spiel nicht nach München kommen.

Der Finanzier hatte sich zuletzt ungewöhnlich rar gemacht und in den sozialen Netzwerken - seinen bevorzugten Kommunikationskanälen - lange nichts mehr geschrieben. "Immer wieder wird versucht, mich zu diskreditieren. Ich stehe zu meinem Wort, weil ich mich in die Löwen verliebt habe und die Fans sehr, sehr schätze. Meine Einstellung bezüglich 1860 wird sich nicht ändern", teilte er nun mit.

Hasan Ismaik will bei 1860 bleiben - die Löwen aber umbauen

Zugleich aber kündigte er "grundlegende Änderungen auf allen Ebenen" an, ohne ins Detail zu gehen. Der Geschäftsmann aus Abu Dhabi ergänzte: "Alles, was ich in den vergangenen Jahren unternommen habe, um den Verein voranzutreiben, ist auf allen Ebenen gescheitert. Das bestätigt mich, dass diese Änderungen die einzige Lösung sind."

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V. wurde am 17. Mai 1860 gegründet. Die Fußball-Abteilung wurde am 25. April 1899 gegründet.

Neben der Fußballabteilung bietet der Verein: Basketball, Bergsport, Boxen, Golf, Kegeln, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Rollsport, Ski, Tennis, Turnen, und Wassersport.

Der Verein hat 19.950 Mitglieder (Stand Juli 2013) und 451 Fanclubs (Stand 1. Juli 2011).

1963 war der Verein Mitbegründer der Fußball-Bundesliga. 1964 konnte der DFB-Pokal gewonnen werden. 1966 holten die Münchner die Deutsche Meisterschaft mit dem legendären jugoslawisch-serbischen Torwart "Radi" Radenković. Dies war der letzte Titel der 60er.

Legenden: Unter Trainer Werner Lorant stieg der Verein von 1992 bis 1994 von der dritten Liga in die Bundesliga auf.

2004 stieg der Verein wieder in die 2. Bundesliga ab und kehrte aus dem Olympiastadion in die ehemalige Spielstätte im Grünwalder Stadion zurück. Seit 2005 spielt der Verein in der Allianz-Arena. In der Saison 2012/2013 besuchten im Schnitt 22.625 Zuschauer bei Ligaspielen das Stadion.

Unter Präsident Dieter Schneider konnte im Frühjahr 2011 die drohende Insolvenz durch Teilverzichtserklärungen und den Einstieg des jordanischen Investors Hasan Ismaik abgewendet werden.

Der große Lokalrivale des TSV 1860 ist Bayern München. In der Bundesliga konnte der Verein acht Mal gegen die Bayern gewinnen. Es gab 21 Niederlagen und sieben Unentschieden.

1958 plante der 13-jährige Franz Beckenbauer den Wechsel zum TSV 1860 München. Als er jedoch während eines Spiels mit einem Löwen-Spieler aneinandergeriet und dieser ihm eine Ohrfeige gab, änderte Beckenbauer seine Pläne und wechselte zum FC Bayern.

Neben den sportlich enttäuschenden Wochen ist Ismaik aktuell erbost über Angriffe der Fans gegen seine Person. Er attackierte namentlich Markus Drees als Verwaltungsratschef des Stammvereins, der Kommentare "unter der Gürtellinie" in einer Facebook-Gruppe zugelassen habe.

AZ/dpa