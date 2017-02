2017-02-04 14:00:00.0

FC Bayern München Kommentar: Philipp Lahm spielt - was für ein Glück!

Philipp Lahm steht vor seinem 500. Pflichtspiel für den FC Bayern München. Für unseren Autor ist er das Glück einer ganzen Fußballnation - auch ohne Brillanten und Pomade. Von Anton Schwankhart

Pep Guardiola liebt den Superlativ. Nicht für sich. Super, super, super sind für ihn andere. Guardiolas Überschwang erklärt sich aus der Liebe zum Fußball und zu seinen Spielern. Das lässt ihn gelegentlich leichtfertig Hymnen singen, was in seiner Zeit beim FC Bayern dazu geführt hat, dass er den erstklassigen, aber wenig bezaubernden Holger Badstuber zum besten Spieler erkoren hat, den er je unter seinen Fittichen gehabt habe. Pep fand Badstuber super, super, super. Carlo Ancelotti findet ihn nicht so toll. Die Bayern haben Badstuber an den FC Schalke ausgeliehen, wo er nur auf der Bank sitzt.

Umso schöner für den Allgäuer, dass ihn Guardiola einst besungen hat, aber bedauerlich für alle, von denen der Spanier sonst noch geschwärmt hat. Bloß gut, dass Guardiola auch nach dem schönsten Superlativ noch zur Steigerung fähig ist. Für Philipp Lahm hat er sich vor Jahren etwas Besonderes ausgedacht. „Die Leute können nicht verstehen“, hat sich der Spanier in die dritte Person zurückgesetzt, „wie glücklich Pep war, Philipp Lahm als Fußballer zu haben.“

Keine Skandale, keine Allüren

Da allerdings irrt Guardiola. Lahm war nicht nur das Glück des Trainers, sondern das einer ganzen Fußballnation. Ein 1,70 kleiner Kerl, der Tempo und Athletik der Ronaldos dieser Welt mit Handlungsschnelligkeit, sowie Raum- und Ballgefühl begegnet ist. Vielleicht war Philipp Lahm sogar ein Jahrzehnt lang der beste Außenverteidiger der Welt. In jedem Fall war er unter den Besten der Beständigste. Häufig unterfordert, weshalb es ihn in seiner Spätphase ins Zentrum des Spiels drängte. Dann aber hat er hinten gefehlt.

Der gebürtige Münchner ist seine komplette Karriere ohne Platzverweis, Brillanten und Pomade ausgekommen. Keine Skandale, keine Allüren. Langweilig? Vielleicht. Ein Leichtgewicht? Sicher nicht. Der 33-Jährige besitzt auch jenseits des Spielfelds Format. Früher oder später wird er neuer Sportdirektor des FC Bayern werden. Erst einmal aber steht er vor seinem 500. Pflichtspiel für den Rekordmeister. Was für ein Glück!