2017-06-20 13:29:23.0

Spanien ManU-Coach Mourinho wegen Steuerhinterziehung angezeigt

Der nächste, bitte: Nach Cristiano Ronaldo hat die Staatsanwaltschaft Madrid jetzt auch ManU-Trainer José Mourinho ins Visier genommen. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung in Millionen-Höhe.

Die spanischen Finanzbehörden haben Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen Startrainer José Mourinho von Europa-League-Sieger Manchester United erstattet.

Er soll gut 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Doch Weltfußbaler Christiano Ronaldo wäscht seine Hände in Unschuld - zumindest in der Öffentlichkeit.

Nach Cristiano Ronaldo hat die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft in Madrid somit den nächsten mutmaßlichen Steuersünder aus Portugal im Visier, berichtete die Zeitung El Confidencial am Dienstag. Dabei gehe es um die Zeit, als Mourinho Real Madrid trainierte (2010-2013). Zwischen 2011 und 2012 soll der 54-Jährige demnach insgesamt 3,3 Millionen Euro an Steuergeldern hinterzogen haben. Mourinho äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. dpa