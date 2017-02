2017-02-15 17:27:46.0

Borussia Dortmund Ministerpräsident Yildirim kommt - Oberhausen gegen BVB II wird abgesagt

Die Regionalliga-Partie zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund II wurde abgesagt. Grund ist der gleichzeitige Besuch des türkischen Ministerpräsidenten in Oberhausen.

Wegen eines Auftritts des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim ist die für kommenden Samstag (14.00 Uhr) angesetzte Partie der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund II abgesetzt worden. Das teilte der Westdeutsche Fußballverband am Mittwoch mit. Yildirim will am Samstag für das umstrittene Präsidialsystem in der Türkei werben, über das die Bürger im April in einem Referendum abstimmen sollen. Es werden bis zu 10.000 Teilnehmer in Oberhausen erwartet.

Die Absetzung der Begegnung entschieden gemeinsam die Polizei Oberhausen, die Stadt und die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) nach Rücksprache mit den beiden Vereinen. Wegen des geplanten Yildirim-Auftritts seien Sicherheitskräfte gebunden, so dass nicht genügend Personal für das Spiel abgestellt werden könne.

Wegen Sperrung der Südtribune rechnete Oberhausen mit mehr BVB-Fans

Unklar ist, ob die Absetzung auch damit zusammenhängen könnte, dass sich mehr Fans von Borussia Dortmund als üblich auf den Weg nach Oberhausen machten wollten. Denn die Südtribüne des Dortmunder Signal Iduna Parks ist für die Bundesligabegegnung zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stattfindet, komplett gesperrt - als Folge der Ausschreitungen beim Auftritt von RB Leipzig in Dortmund.

Die Stadt Oberhausen hatte keine Bedenken gegen die Durchführung des Spiels zwischen RWO und Dortmund II, wie der zuständige Ordnungsdezernent Frank Motschull erklärte. Die Auflage der Polizei, die Absperrzäune im Stadion zu verstärken, hätte die Stadt erfüllen können. Der Antrag der Polizei Oberhausen an den Westdeutschen Fußballverband auf Spielverlegung sei nicht in Abstimmung mit der Stadt erfolgt.

"Wenn die Polizei Oberhausen in ihrer Lagebeurteilung dennoch zu der Einschätzung gelangt, dass ausreichende Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, vertrauen wir als Stadt Oberhausen selbstverständlich auf die professionelle Entscheidung der Polizei und tragen diese mit", erklärte Motschull. dpa