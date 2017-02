2017-02-27 08:59:24.0

VfL Wolfsburg Nach Ismael-Aus: Es gibt zwei Kandidaten für den Trainerposten

Wer folgt beim abstiegsbedrohten Bundesligisten VfL Wolfsburg auf den geschassten Trainer Valerien Ismael? Zwei Namen werden hoch gehandelt.

Valerien Ismael ist seit Sonntagabend nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg. Am Sonntagabend zog der Klub die Reißleine und trennte sich von dem Trainer, der erst im vergangenen Herbst Dieter Hecking ersetzt hatte. Schon am Montag will der Verein den Nachfolger präsentieren, der dann auch das Training leiten soll. Es gibt zwei Kandidaten.

Dabei soll es sich um den ehemaligen HSV-Coach Bruno Labbadia und Wolfsburgs U23-Sportdirektor Pablo Thiam handeln. Während Labbadia als erfahrener Mann im Trainergeschäft gilt, wäre es für den ehemaligen Wolfsburg- und Bayern-Profi Thiam die erste Station als Cheftrainer. AZ

