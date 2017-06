2017-06-25 16:02:31.0

SSC Jahn Regensburg Regensburg-Investor will in die Bundesliga - Trainer gefunden

Nach dem furiosen Erfolg in der Relegation spielt Regensburg in der kommenden Saison in der 2. Liga. Der Investor hat allerdings schon größere Ziele. Derweil ist ein neuer Trainer gefunden.

Pünktlich zum Trainingsauftakt hat der SSV Jahn Regensburg einen neuen Trainer gefunden. Ohne den Namen des künftigen Coaches zu verraten, lud der Aufsteiger der 2. Fußball-Bundesliga zur offiziellen Vorstellung an diesem Montag (09.30 Uhr). Kurz darauf steht dann der Start in die Vorbereitung mit Laktattests an. Das erste Teamtraining auf dem Platz folgt am Dienstag (10.00 Uhr), wie die Oberpfälzer nach langer Trainersuche am Sonntag bekanntgaben.

Medienberichten zufolge wird Achim Beierlorzer der neue Coach und damit Nachfolger von Erfolgstrainer Heiko Herrlich. Der 49 Jahre alte Erlanger war zuletzt für die U19 von RB Leipzig zuständig - das Ende seines Engagements in Sachsen wurde zuletzt bereits verkündet. Die Regensburger wollten jüngste Berichte von «Mittelbayerischer Zeitung» und «Kicker» vor der offiziellen Verkündung nicht kommentieren.

Noch bevor die Oberpfälzer erstmals als Zweitligist auf dem Trainingsplatz standen, hatte der neue Mehrheitseigner bereits öffentlich von der Bundesliga gesprochen. «Ich sage ganz klar: Eine Stadt wie Regensburg mit diesem Einzugsgebiet und dieser Wirtschaftskraft gibt definitiv einen Erstligastandort her!», sagte Investor Philipp Schober der «Mittelbayerischen Zeitung» am Wochenende. «Der Jahn ist bildlich gesprochen ein schlafender Riese.»

Nach dem Aufstieg des Jahn von 3. in die 2. Liga hatte Schobers Firma Global Sports Invest AG rund 90 Prozent der Anteile an der Profi-Abteilung der Regensburger übernommen. «Hier ist Großes möglich», meinte der Unternehmer aus München.

Unterdessen nimmt der Kader des Jahn immer weiter Formen an. Am Samstag stattete Regensburg Offensivspieler Patrik Dzalto, der in der abgelaufenen Saison noch als Leihspieler von Bayer Leverkusen beim SSV aktiv war, mit einem Einjahresvertrag aus. dpa