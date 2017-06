2017-06-11 08:09:00.0

Major League Soccer Schweinsteiger und Chicago mit sechstem Heimsieg in Serie

Läuft bei Schweini: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den nächsten Heimsieg in der nordamerikanischen MLS gefeiert.

Mit 2:0 (1:0) gewann sein Team gegen Atlanta United.

Mittelfeldspieler Luis Solignac sorgte in der 29. Spielminute für die 1:0-Führung. Eingeleitet wurde der Treffer durch einen langen Pass von Schweinsteiger. Stürmer Nemanja Nikolic erhöhte per Foulelfmeter in der 70. Minute auf 2:0. Schweinsteiger spielte vor 18 453 Zuschauern durch und fing sich die dritte Gelbe Karte der laufenden Saison ein.

ANZEIGE

Durch den sechsten Heimsieg in Folge liegt Chicago mit nun 28 Punkten weiterhin auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Atlanta ist mit 18 Punkten Achter. Für Chicago geht es nächsten Samstag (Ortszeit) zum Auswärtsspiel gegen New England Revolution, die aktuell den siebten Platz im Osten belegen. dpa

Spielstatistik