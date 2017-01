2017-01-08 13:37:29.0

Manchester United Schweinsteiger und Rooney begeistern die United-Fans

Der eine galt als ausgemustert, der andere war Edelreservist. Beim klaren Sieg von ManUnited im FA Cup sind Bastian Schweinsteiger und Wayne Rooney aber die gefeierten Helden.

Bastian Schweinsteiger äußerte sich nach seinem umjubelten Kurzeinsatz gewohnt bescheiden. «Ein wichtiger Sieg, um die nächste Runde des FA Cups zu erreichen», twitterte der Weltmeister, nachdem er beim 4:0 gegen Zweitligist FC Reading zu seinem zweiten Saison-Einsatz gekommen war. «Großartiges Spiel der gesamten Mannschaft und fantastische Unterstützung der Fans.» Das Publikum im Old Trafford empfing ihn schon beim Warmlaufen lautstark und applaudierte, als er in der Schlussviertelstunde beim Stand von 3:0 aufs Feld kam.

In britischen Medien blieb der Auftritt weitgehend unbemerkt. Die Boulevard-Zeitung «Mirror» stellte allerdings fest: «Der stürmische Empfang bei Schweinsteigers Einwechslung zeigt, welch hohen Stellenwert er bei den United-Fans hat.» Einige Anhänger äußerten in sozialen Medien die Hoffnung auf weitere Einsätze des 32-Jährigen - diese stellte Trainer José Mourinho ihm in Aussicht. «Ich denke, der Januar ist ein guter Moment dafür mit so vielen Spielen», hatte Mourinho schon vor dem Spiel angekündigt.

ANZEIGE

Auch Wayne Rooney erlebte nach einer bisher durchwachsenen Saison einen besonderen Nachmittag. Der Stürmer kehrte nach überstandener Verletzungspause als Kapitän in die Startelf zurück und erzielte seinen 249. Treffer für Man United. Damit egalisierte Rooney den Vereinsrekord von Sir Bobby Charlton. Der 79-jährige Charlton applaudierte sitzend, die meisten Zuschauer erhoben sich. «Die ehrliche Begeisterung und die Wärme im ganzen Stadion sind eine Anerkennung dessen, was Rooney erreicht hat», schrieb «BBC Sport». Sein Coach blickte schon weiter. «Das war großartig, aber ich will noch ein Tor mehr», scherzte Mourinho.

Die anderen Topclubs der Premier League setzten sich in der dritten Runde des FA Cups ebenfalls durch. Der FC Arsenal mühte sich ohne den immer noch angeschlagenen Mesut Özil beim forschen Zweitligisten Preston North End zu einem 2:1 (0:1). Olivier Giroud sicherte mit seinem späten Tor in der 89. Minute das Weiterkommen für Arsenal.

Meister Leicester City machte beim FC Everton aus einem 0:1-Rückstand noch ein 2:1. Wenige Minuten nach Romelu Lukakus (63.) Führungstreffer drehte Ahmed Musa (66./71.) die Partie mit seinem Doppelpack. Bereits am Freitag hatte Manchester City Ligakonkurrent West Ham United mit 5:0 überrannt. dpa