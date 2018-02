2018-02-01 06:52:00.0

Fußball So brachte Arsenal Witz in den Aubameyang-Transfer

Aubameyangs Wechsel von Dortmund nach London wirft Fragen auf, denn Titel wird er mit Arsenal auch nicht gewinnen. Aber sein zukünftiger Verein sorgt wenigstens für Lacher. Von Tilmann Mehl

Es gibt zahlreiche vernünftige Gründe, Dortmund zu verlassen. Das Wetter: Nicht zu sehen durch die Industrieschwaden. Die Sehenswürdigkeiten: –––––––––––. Sogar Spielern des örtlichen Fußballvereins ist es nicht übel zu nehmen, wenn sie sich anderweitig orientieren. Vor allem im Leistungssport ist es wichtig, Ziele zu haben. Das können Rekorde oder Titel sein. Mit Dortmund ist nichts davon zu erreichen. Sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft ist der BVB chancenlos und der Pokal hat sich zumindest für diese Saison auch schon erledigt.

Aubameyangs Wechsel wirft Fragen auf

Wofür aber spielen, wenn nicht für Trophäen? Der erstreikte Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona mag aus Sicht des Arbeitgebers unter arg unglücklichen Vorzeichen realisiert worden sein – verständlich ist er allemal. Pierre-Emerick Aubameyangs Abgang zum FC Arsenal wirft allerdings Fragen auf. Wieso? Weshalb? Warum? London ist eine der wenigen Metropolen, in der das Wetter noch schlechter ist als in Dortmund. Sehenswürdigkeiten gibt es viele. Aubameyangs Interesse dafür dürfte sich in Grenzen halten. Neben einem explodierenden Kontostand erfreut er sich am meisten an seinem aus Nobelkarossen bestehenden Fuhrpark. Der Londoner Stadtverkehr allerdings ermöglicht es nur in den seltensten Fällen, die PS ihrer Bestimmung nach zur Geltung zu bringen.

Der FC Arsenal sorgt für Lacher

Seinen letzten Auftritt am Samstag gegen den SC Freiburg dürften immerhin die Macher von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett genutzt haben. So ruhig hat sich selten eines ihrer Models verhalten.

Der FC Arsenal sorgte mit dem typisch britischen Humor bei der Ausgestaltung der Transferpapiere wenigstens noch für ein paar Lacher. So könnte die Ablösesumme noch von 63,75 Millionen Euro auf rund 80 Millionen Euro steigen, wenn die Londoner Titel gewinnen. Die Londoner. Titel gewinnen! Lustig.

Um keine Titel zu gewinnen, hätte Aubameyang genausogut in Dortmund bleiben können. Der BVB und Arsenal London: In den Farben getrennt, in der Sache vereint.