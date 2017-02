2017-02-28 13:48:07.0

Frauen-EM Testen gegen die Besten: DFB-Frauen starten gegen USA ins EM-Jahr

Die Mission EM-Titelverteidigung beginnt für die deutschen Fußballerinnen in den USA. Beim Turnier sind neben dem Gastgeber auch Europas Topnationen Frankreich und England Gegner.

Testen gegen die Besten - unter diesem Motto steht der Start der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft in das Europameisterschaftsjahr. Am Montagabend (Ortszeit) kam das Team von Bundestrainerin Steffi Jones nach knapp achtstündigem Flug wohlbehalten in New Jersey/USA an und fuhr dann mit dem Bus weiter nach Philadelphia. «Wir haben im Landeanflug die Skyline von Manhattan gesehen», sagte Abwehrspielerin Josephine Henning beeindruckt und voller Vorfreude auf das hochkarätig besetzte Vier-Nationen-Turnier mit Gastgeber USA, Frankreich und England.

In Chester im Bundesstaat Pennsylvania startet der Olympiasieger am Donnerstag (01.00 Uhr MEZ/Sport1) gegen den Weltmeister USA in den sogenannten SheBelieves Cup. In den weiteren Partien trifft die DFB-Elf am Samstag (20.15 Uhr) in Harrison auf die starken Französinnen und am Dienstag (22.00 Uhr MEZ) in Washington D.C. auf die englische Auswahl.

Die deutschen Fußballerinnen wollen wieder Europameister werden

Das Turnier ist die erste Standortbestimmung des achtmaligen Europameisters auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der EM, die vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden stattfindet. «Wir haben unser Ziel klar formuliert», sagte Jones, «wir wollen Europameister werden.»

So kommen die Spiele gegen drei der unter den besten fünf in der FIFA-Weltrangliste platzierten Teams gerade recht. Priorität hat für die Nachfolgerin der erfolgreichen Silvia Neid, die 23 mitgereisten EM-Kandidatinnen auf Herz und Nieren zu prüfen, taktische Dinge auszuprobieren und die Spielstärke ihrer Auswahl zu verbessern. «Wir wollen möglichst viele Erkenntnisse sammeln», sagte die 44-Jährige, die allen Spielerinnen Startelf-Einsätze garantiert. «Das ist mir ganz wichtig, dass sie auch mal in die Situation kommen, gegen starke Gegner von Anfang an zu spielen.»

USA will gegen die DFB-Frauen Erfahrungen sammeln

Schon im ersten Länderspiel des Jahres wird die DFB-Elf vom Weltmeister 2015 gefordert. Das US-Team von Trainerin Jill Ellis, das bei Olympia in Brasilien im vergangenen August mit dem Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Schweden enttäuschte, befindet sich in einem totalen Umbruch. Nach dem Rücktritt einiger Stars treibt Ellis den Verjüngungsprozess voran und sucht schon die geeigneten Spielerinnen für die WM-Titelverteidigung in zwei Jahren in Frankreich. «Ich habe mir seit den Olympischen Spielen viele Spielerinnen angesehen. Wir bauen bereits das Team für 2019 auf», sagte die US-Trainerin. Die Nachwuchskräfte sollen nun beim Heimturnier gegen Deutschland und die beiden anderen starken europäischen Nationen Erfahrungen sammeln.

Die neue DFB-Spielführerin Dzsenifer Marozsan freut sich auf den Auftakt. «Es ist immer etwas Besonderes, gegen die USA zu spielen. Ich mag Spiele auf hohem Niveau», erklärte die im vorigen Sommer von Frankfurt zum französischen Spitzenclub Olympique Lyon gewechselte Marozsan. So hat auch das zweite Spiel für die Mittelfeldstrategin besonderen Reiz, wenn sie auf zahlreiche Vereinskolleginnen trifft. «Wir werden dann sehen, was schon gut läuft und woran wir bis zur Euro noch arbeiten müssen.» dpa