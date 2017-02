2017-02-08 17:55:53.0

Fußball-Bundesliga Bald fällt Bundesliga-Tor Nummer 50.000

In 54 Jahren Bundesliga sind schon zehntausende Tore gefallen. Jetzt rückt die 50.000-Marke in erreichbare Nähe. Am Wochenende könnte der glückliche Treffer fallen.

Am kommenden Wochenende könnte das 50.000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga fallen. 23 Treffer fehlen noch zu der historischen Marke, wie aus den am Mittwoch von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Daten hervorgeht. 49.977 Tore sind in fast 54 Jahren Bundesliga schon gefallen, den ersten Treffer erzielte Timo Konietzka am 24. August 1963 in der ersten Minute zum 1:0 für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.

Noch 23 Treffer fehlen zum Bundesligator Nummer 50.000

Sollten in den neun Begegnungen des 20. Spieltags am kommenden Wochenende also mindestens 23 Treffer erzielt werden, kann die Bundesliga dann das 50.000. Tor ihrer Geschichte bejubeln.

Die Hände zum Himmel - Boba schießt FCA zum Sieg Beim 3:2-Sieg gegen Bremen sehen die Fans des FC Augsburg lange Zeit eine fahrige Vorstellung ihrer Mannschaft. Am Schluss kann allerdings der FCA jubeln

In den bisherigen 49 977 Treffern sind unter anderem auch die 41 Tore von Arminia Bielefeld aus der Saison 1971/72 enthalten, obwohl der Club damals zwangsabsteigen musste in der Statistik mit null Toren geführt wird. Das gleiche gilt für die eigentlichen Ergebnisse der Spiele, die anschließend am Grünen Tisch neu gewertet wurden. dpa