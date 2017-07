2017-07-05 13:09:00.0

Alkohol ist tabu Hannover-Trainer erlaubt Nutella, Zigaretten und Cola

Fußball-Profi in Hannover müsste man sein: Laut Coach Breitenreiter dürfen so einiges tun, was andernorts verboten wäre. Nur eine Sache ist zumindest im Trainingslager tabu.

André Breitenreiter ist der Trainer von Hannover 96. Foto: Peter Steffen (dpa)