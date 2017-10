2017-10-07 09:50:00.0

FC Bayern München "Herzensangelegenheit": Triple-Held Heynckes sprüht vor Elan

Das Trainer-Comeback des Jahres ist perfekt. Jupp Heynckes will den FC Bayern wieder auf Titelkurs bringen. Seine Hilfsaktion tritt der 72-Jährige mit einem "sehr guten Gefühl" an.

Jupp Heynckes kann beim FC Bayern loslegen - und der 72-Jährige sprüht vor Elan. Am Freitagnachmittag konnten auch die letzten Hindernisse für das Trainer-Comeback des Jahres vom deutschen Fußball-Rekordmeister aus dem Weg geräumt werden.

Heynckes: "Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt"

Heynckes kehrt aus dem vor vier Jahren angetretenen Ruhestand zurück und wird bis zum Saisonende neuer Cheftrainer und Nachfolger von Carlo Ancelotti, wie der Verein kurz nach einer exklusiven "Kicker"-Meldung verkündete.

ANZEIGE

"Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern München ist eine Herzensangelegenheit für mich", äußerte Heynckes in der Vereinsmitteilung. Der Triple-Gewinner von 2013 will nach vier Jahren im Ruhestand das Münchner Starensemble wieder auf Titelkurs bringen. "Mein Trainerteam und ich werden nun alles daran setzen, dass die Mannschaft den Fans bald wieder erfolgreichen Fußball präsentieren wird. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe."

Erfreut und erleichtert reagierten die Münchner Macher um Präsident Uli Hoeneß, den mit Heynckes eine sehr lange und tiefe Freundschaft verbindet. "Zwischen Jupp Heynckes und dem FC Bayern besteht ein großes Vertrauensverhältnis. Das haben auch die Gespräche, die Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic und ich nun geführt haben, wieder gezeigt. Wir sind Jupp sehr dankbar, dass er uns als Cheftrainer zugesagt hat. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Trainer für den FC Bayern", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Jupp Heynckes: Die Karriere des Triple-Gewinners... Jupp Heynckes kehrt Medienberichten zufolge auf die Trainerbank des FC Bayern zurück. Foto: Marc Müller, dpa

Heynckes soll seine Arbeit am Montag aufnehmen. Dann wird er auch in der Allianz Arena offiziell bei einer Pressekonferenz präsentiert. Bei seiner ersten und öffentlichen Trainingseinheit am Nachmittag wird ihm zunächst nur ein kleiner Kreis an Profis zur Verfügung stehen. Die zahlreichen Nationalspieler des FC Bayern werden erst im Laufe der kommenden Woche nach den Einsätzen für ihre jeweiligen Länder in der WM-Qualifikation nach München zurückkehren.

Assistenten von Jupp Heynckes werden wieder Peter Hermann (65) und Hermann Gerland (63). Heynckes' langjährigen Weggefährten Hermann konnten die Bayern am Freitag bei Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf loseisen, wo er als Co-Trainer tätig war. Die Fortuna wird eine Entschädigung erhalten, laut "Rheinische Post" werden sofort 1,75 Millionen Euro fällig. Der Betrag könne sich im Erfolgsfall auf zwei Millionen Euro erhöhen, meldete die Zeitung.

"Es fällt mir sehr, sehr schwer", sagte Hermann am Freitag zu dem von ihm selbst gewünschten Abschied von der Fortuna. Wie Heynckes sprach auch Hermann von einem Freundschaftsdienst. "Mich verbindet mit Jupp Heynckes sehr viel, und ich möchte ihm den Gefallen tun. Ich habe ihm viel zu verdanken und möchte ihm etwas zurückgeben."

Hermann Gerland wird seine neue Tätigkeit als sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich des FC Bayern für die Dauer der Zusammenarbeit mit Heynckes beim Profiteam ruhen lassen.

Interimscoach Willy Sagnol wird nach dpa-Informationen nicht Teil des Trainerstabes von Heynckes. Der 40-Jährige hatte die Mannschaft zuletzt beim 2:2 in Berlin gegen Hertha BSC betreut. Über die Zukunft des Franzosen, der erst zu Saisonbeginn als Assistent von Ancelotti zum FC Bayern zurückgekehrt war, soll es zeitnah Gespräche geben.

Heynckes erstes Spiel mit dem FC Bayern

Sein erstes Spiel wird Heynckes am 14. Oktober in der Bundesliga in der Münchner Arena gegen den SC Freiburg bestreiten. Er steht da gleich unter Druck, denn die Bayern liegen nach sieben Spieltagen schon fünf Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund zurück.

Sportdirektor Salihamidzic setzt auf den großen Erfahrungsschatz und die Führungsqualitäten des Nothelfers vom Niederrhein. "Jupp Heynckes ist ein Meister in Sachen Menschenführung und Taktik", sagte er.

Heynckes geht seine vierte Amtszeit in München mit Enthusiasmus an. Es sei aber kein Comeback, sondern ein Freundschaftsdienst, sagte er dem "Kicker": "Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, es kann sofort losgehen." Darauf freuen sich auch besonders jene Akteure, die schon beim historischen Dreifach-Triumph in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal vor vier Jahren mit Heynckes zusammengearbeitet haben.

"Jupp Heynckes hat alles, was ein guter Trainer braucht. Das ist ein ganz großer Trainer", sagte Abwehrspieler Jérôme Boateng nach dem 3:1 der Nationalmannschaft in Nordirland mit leuchtenden Augen. David Alaba twitterte: "Willkommen zurück in der Familie, Jupp Heynckes." Mats Hummels versicherte: "Ich habe nur Positives über ihn gehört."

Die Bayern-Bosse gewinnen mit Heynckes' Rückkehr Zeit, um in den kommenden Monaten einen dauerhaften Cheftrainer zu finden. Viele Spekulationen dürften den Rekordmeister in den kommenden Monaten begleiten, in denen Heynckes den FC Bayern wieder stabilisieren soll - und möglichst auch wieder zu Titeln führen - einem, zwei oder drei! dpa/AZ