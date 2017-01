2017-01-18 11:52:00.0

Fußball Wer landet wo: Die große Bundesliga-Prognose

Das Leben hat wieder einen Sinn: Die Winterpause endet. Alle Klubs haben gute Vorsätze. Doch der Fußball ist ein Abziehbild des Lebens. Die meisten Wünsche bleiben unerfüllt. Von Tilmann Mehl

Der Fußballfan durchlebt eine Zeitreise. Anders als in den vergangenen Jahren herrscht in der Bundesliga nicht nur am Ende der Tabelle Spannung, sondern auch an der entgegengesetzten Seite. Garniert mit einem offenen Kampf um die Europapokalplätze, läutet die Bundesliga am Freitag mit der Partie des FC Bayern in Freiburg die zweite Saisonhälfte ein. Weil bei sämtlichen Teams in der Winterpause wahlweise Kräfte gebündelt/Stars gekauft/Trainer gewechselt wurden, herrscht bei 18 Teams Optimismus. Wie immer wird der bei vielen enttäuscht.

FC Bayern München

Statt sich in der Winterpause – wie in den Vorjahren – nur noch einen passenden Spieltag für die Meisterfeier auszusuchen, hat die Mannschaft in Leipzig einen ernsthaften Verfolger. Weil die Sachsen noch dazu auf finanzielle Zuwendung nicht angewiesen sind, können die Bayern ihnen nicht einfach die besten Akteure abkaufen. Da die Spieler in Dortmund Entwicklungszeit benötigen und das Berliner sowie Frankfurter Personal als nicht talentiert genug erscheint, bedienten sich die Münchner in Hoffenheim und verpflichteten Süle und Rudy. Allerdings erst ab der kommenden Saison.

Prognose Die Bayern müssen diesmal bis in den Mai hinein warten, ehe ihnen die Schale sicher ist.

Abgänge Green (VfB Stuttgart/0,3 Millionen Euro), Badstuber (Schalke/verliehen)

RB Leipzig

Mussten sich als Tabellenzweiter keine Abwerbeversuche der Münchner gefallen lassen. Welch Luxus! Werden auch weiterhin radikalen Tempofußball spielen.

Prognose Nächste Saison wird in der Champions League gegengepresst.

Zugänge Upamecano (RB Salzburg/10), Abgänge Damari (Maccabi Haifa/Leihe), Vitaly Janelt (VfL Bochum/Leihe), Papadopoulos (Hamburger SV/Leihe)

Hertha BSC

Geschichte wiederholt sich eben doch. Wie in der Vorsaison steht das Team der Unauffälligen weit vorne.

Prognose Wie in der Vorsaison steht es dort am Ende nicht mehr.

Abgänge Hegeler (Bristol City/0,3)

Eintracht Frankfurt

Das Aschenputtel der Liga. Coach Kovac formte aus dem Abstiegskandidaten einen potenziellen Europapokal-Teilnehmer.

Prognose Das Märchen endet im Niemandsland der Tabelle.

Zugänge Ordónez (Barcelona SC/1), Besuschkow (VfB Stuttgart/0,1) Abgänge Flum (FC St. Pauli/ablösefrei)

TSG Hoffenheim

Kein Wunder, dass mit Rudy und Süle zwei Stars das Team verlassen. Wollten sich die Hoffenheimer doch nicht mal ein Trainingslager irgendwo im Süden leisten. Die Mannschaft blieb zu Hause, trainierte bei empfindlichen Minus-Temperaturen. So kann man natürlich keine feinfühligen Profis vom Verbleib in Sinsheim überzeugen.

Prognose Nächste Saison geht es auf jeden Fall ins Ausland. Vielleicht sogar in der Champions League.

Abgänge Kim (Jeonbuk/1,3), Ponce (USM Porres/ablösefrei)

Borussia Dortmund

Das spannendste Projekt der Liga. Wie viel Talent kann eine Mannschaft vertragen? Wie passen Götze und Schürrle in diese Versuchsanordnung? Wann machen die Bayern Dembélé, Pulisic und Co. das erste Angebot? Kann Thomas Tuchel den Körperfettanteil unter null Prozent treiben?

Prognose Es reicht für die Champions League.