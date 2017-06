2017-06-11 18:11:21.0

DFB-Pokal Brisantes Wiedersehen: FC Augsburg muss nach Magdeburg

Der FC Augsburg muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg antreten. Der FC Bayern reist zum Chemnitzer FC. Alle Ergebnisse der Auslosung im Überblick.

Spannende Aufgabe für den FC Augsburg im DFB-Pokal: Das Team von Trainer Manuel Baum trifft in der ersten Runde auf den Drittligisten 1. FC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, die live im Ersten übertragen wurde.

Die Begegnung birgt für den FCA durchaus Brisanz, 2014 hatte sie es schon einmal gegeben. Der FC Augsburg mit Trainer Markus Weinzierl unterlag damals mit 0:1 und blamierte sich gewaltig. Trotz der schlechten Erinnerungen freut sich Baum auf das Duell, das eine Woche vor dem Start in die neue Bundesligasaison zugleich auch das erste Pflichtspiel der kommenden Saison darstellt: "Natürlich gehen wir als Favorit in dieses Spiel und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. Aber wir wissen auch, dass es nicht einfach wird, denn wir haben schon einmal gegen Magdeburg verloren. Das wollen wir nun wieder gutmachen."

DFB-Pokal-Auslosung: Alle Begegnungen der 1. Runde

Ebenfalls spannend: Der TSV 1860 München empfängt den FC Ingolstadt. Der FC Bayern München reist in die Dritte Liga zum Chemnitzer FC. Und Titelverteidiger Borussia Dortmund muss beim 1. FC Rielasingen-Arlen aus der Verbandsliga Südbaden (sechste Liga) antreten.

Die 32 Begegnungen der ersten Runde des DFB-Pokals werden von Freitag, 11., bis Montag, 14. August, ausagetragen. Alle Paarungen in der Übersicht:

MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg

SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig

VfL Osnabrück - Hamburger SV

1. FC Magdeburg - FC Augsburg

Chemnitzer FC - FC Bayern München

FC Hansa Rostock - Hertha BSC

Rot-Weiß Erfurt - 1899 Hoffenheim

Würzburger Kickers - SV Werder Bremen

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen

SC Paderborn 07 - FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue

SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim

VfB Germania Halberstadt - SC Freiburg

Bonner SC - Hannover 96

Energie Cottbus - VfB Stuttgart

Lüneburger SK Hansa - FSV Mainz 05

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach

FC Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt

BSV Dynamo - FC Schalke 04

1860 München - FC Ingolstadt

1. FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken -1. FC Union Berlin

TuS Koblenz - SG Dynamo Dresden

Leher TS - 1. FC Köln

SV Morlautern - SpVgg Greuther Fürth

FC Nöttingen - VfL Bochum

SV Eichede -1. FC Kaiserslautern

Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig

1. FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund

Welche Mannschaften am DFB-Pokal teilnehmen dürfen

Insgesamt dürfen 64 Mannschaften am DFB-Pokal teilnehmen. Für die Auslosung der Begegnungen werden sie auf zwei Lostöpfe aufgeteilt: Im ersten, sogenannten "Profitopf" befinden sich alle Teams aus der Bundesliga und die 14 bestplatzierten Zweitligisten der abgelaufenen Saison. Die übrigen vier Teams aus der 2. Bundesliga, die vier bestplatzierten Drittligisten sowie die 24 Vertreter aus den Landesverbänden landen im zweiten, sogenannten "Amateurtopf".

Wie genau die Qualifikation für den "Amateurtopf" funktioniert und warum es theoretisch auch ein bayerischer Kreisligist in den DFB-Pokal schaffen kann, lesen Sie hier: Wer darf eigentlich am DFB-Pokal teilnehmen?. drs