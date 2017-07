2017-07-13 13:11:09.0

Fußball Ajax-Profi Nouri erleidet schwere Hirnschäden nach Zusammenbruch

Abdelhak Nouri war in einem Testspiel gegen Werder Bremen auf dem Rasen zusammengebrochen. Sein Klub Ajax Amsterdam teilt nun mit, dass er dauerhafte Schäden erlitten hat.

Drama in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison: Der Zusammenbruch eines Profis bei von Ajax Amsterdam bei einem Testspiel gegen Werder Bremen hat schwerwiegende Folgen für den Spieler. Der zusammengebrochene Fußballprofi Abdelhak Nouri hat "schwere und bleibende Hirnschäden" erlitten, wie der Club nun mitteilte.

Der 20 Jahre alte Nouri war am 8. Juli bei einer Vorbereitungspartie gegen den Bremer Bundesligisten in Österreich plötzlich mit Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen und musste lange Zeit auf dem Feld reanimiert werden. Er wird in einem Krankenhaus in Innsbruck behandelt.

Nach dem dramatischen Zwischenfall im abgebrochenen Testspiel saß der Schock bei den Profis von Werder Bremen und Ajax Amsterdam tief. Zuerst hatte Ajax Amsterdam mitgeteilt, dass kardiologische Untersuchungen im Krankenhaus in Innsbruck ergeben hätten, dass keine dauerhafte Schädigungen zurückgeblieben seien.

Der erst 20 Jahre alte niederländische Profi mit marokkanischen Wurzeln galt als großes Talent und gewann mit der Jugend von Ajax Amsterdam zwei Juniorenmeisterschaften. Erst im vergangenen Sommer war er von der Ajax-Jugend in den Kader der Amsterdamer gewechselt und war bislang auf 45 Einsätze in der höchsten niederländischen Spielklasse gekommen. Ob der Kapitän der niederländischen U21seine Karriere nach diesem Gesundheitsschlag fortsetzen kann, ist mehr als ungewiss.

Die Bestürzung über Nouris Schicksal ist groß

Nach dem plötzlichen Zusammenbruch des Niederländers beim Testspiel war bei beiden Vereinen die Bestürzung groß gewesen. Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic hatte gesagt: „Das hat alle natürlich sehr mitgenommen. Das hat einem einmal mehr vor Augen geführt, wie schnell alles anders sein kann.“ In der gesamten Fußball-Szene war die Bestürzung nach Bekanntwerden des Zusammenbruchs groß. Sein Verein Ajax reagierte mit dem Hashtah #staystrongappie und erhielt dafür Unterstützung von vielen anderen Klubs.

Auch Testspielgegner Werder Bremen reagierte darauf und schrieb "Our prayers are with him" (Unsere Gebete sind bei ihm). (eisl)