Premier League Klopp nach Liverpool-Sieg gegen Spurs erleichtert

Nach Liverpools erstem Liga-Sieg in diesem Jahr kann Trainer Jürgen Klopp durchatmen.

Britische Medien loben die «beachtliche Dominanz». Arsenals Blick richtet sich nach dem Arbeitssieg gegen Hull auf die Bayern.

Jürgen Klopp war erleichtert. «Wir sind immer noch dabei, nicht bei Chelsea, aber bei den anderen Mannschaften», sagte der Coach des FC Liverpool nach dem ersten Heimsieg in diesem Jahr, einem überzeugenden 2:0 gegen Tottenham Hotspur.

«Und das zeigt, dass wir wirklich in der Lage sind, gute Dinge zu erreichen und in die Champions League zu kommen. Das muss wirklich unser Ziel sein», fügte Klopp hinzu, nachdem die Reds nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg ihre Krise stoppten.

So gab es sogar Lob von der zuletzt sehr kritischen britischen Presse. «Jürgen Klopps Traum, alle verbleibenden Liga-Spiele zu gewinnen, ist womöglich nicht nur wilde Fantasie, wenn sein Team diese Qualität regelmäßig abrufen kann», schrieb die Tageszeitung «Guardian». Auch die Experten von Sky Sports waren beeindruckt: «Liverpools Dominanz ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt welche Qualität der Gegner hat.» Die Spurs waren zuvor elf Spiele ohne Niederlage geblieben und hatten neun davon gewonnen.

Der Senegalese Sadio Mané hatte seinem Trainer mit einem Doppelpack in nur zwei Minuten ein entspanntes Restwochenende beschert. «Der Sonntag wird perfekt», meinte Klopp und strahlte. Weil die Reds aus dem FA Cup und dem Ligapokal ausgeschieden sind, haben sie 15 Tage spielfrei. Eine Zeit, die der frühere BVB-Coach nutzen will: «Wir werden jetzt zwei oder drei Tage regenerieren. Und dann beginnt unsere kleine 'Saisonvorbereitung' für den Rest der Saison.»

Beim FC Arsenal freute sich Mesut Özil nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Hull City auf das Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern-München. «Ein hart erkämpfter Sieg heute!», twitterte der deutsche Nationalspieler. «Das bringt das Selbstvertrauen vor unserem großen Spiel am Mittwoch zurück.» Nach zwei Pleiten gewann Arsenal dank der Tore von Alexis Sánchez wieder. Die Medien spekulierten unterdessen über Arsène Wengers Abschied nach der Saison. Doch der Gunners-Coach wollte von Ruhestand nichts wissen. «Ich weiß es zu schätzen, dass sie mir Erholung gönnen», sagte der 67-Jährige. «Aber dafür bin ich noch nicht bereit.»

Die Fans von Manchester United feierten nach dem 2:0 gegen den FC Watford, dass sie Erzfeind Liverpool in der Tabelle überholt hatten. Die Freude währte keine zwei Stunden, dann stand Man United wieder hinter den Reds. Doch die nach Ansicht von Trainer José Mourinho «fabelhafte» Leistung gegen Watford unterstrich Manchesters Ambitionen auf einen Platz unter den ersten vier. Seit 16 Spielen hat Mourinhos Team in der Liga nicht mehr verloren und am Samstag als erstes Team die 2000-Punkte-Marke der Premier League geknackt. (dpa)